Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà New Skyline, Phố Văn Quán, Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 600 - 12 USD
Chúng tôi đang tìm kiếm Mechanical Designer có kỹ năng toàn diện trong việc thiết kế cơ khí kết cấu khung vỏ cho các sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT:
Thiết kế 3D khung vỏ và các chi tiết cơ khí cho sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT.
Làm bản vẽ 2D các chi tiết vật tư cơ khí.
Phối hợp các team thiết kế phần cứng và software để xây dựng cấu trúc, phát triển sản phẩm.
Hoàn tất hồ sơ thiết kế, BOM-list, tài liệu tiêu chuẩn, quy trình lắp ráp cho kỹ thuật sản xuất.
Trao đổi, làm việc với đối tác nhà cung cấp gia công, sản xuất cơ khí.
Theo dõi phản hồi về chất lượng và tham gia cải tiến sản phẩm.
Tham gia thiết kế, phát triển các tools phục vụ kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ sản xuất.
Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế do cấp trên giao.
Với Mức Lương 600 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm về thiết kế cơ khí sản phẩm, ưu tiên về các sản phẩm thiết bị điện thông minh.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI