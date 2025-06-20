Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

Chúng tôi đang tìm kiếm Mechanical Designer có kỹ năng toàn diện trong việc thiết kế cơ khí kết cấu khung vỏ cho các sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT:

Thiết kế 3D khung vỏ và các chi tiết cơ khí cho sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT.

Làm bản vẽ 2D các chi tiết vật tư cơ khí.

Phối hợp các team thiết kế phần cứng và software để xây dựng cấu trúc, phát triển sản phẩm.

Hoàn tất hồ sơ thiết kế, BOM-list, tài liệu tiêu chuẩn, quy trình lắp ráp cho kỹ thuật sản xuất.

Trao đổi, làm việc với đối tác nhà cung cấp gia công, sản xuất cơ khí.

Theo dõi phản hồi về chất lượng và tham gia cải tiến sản phẩm.

Tham gia thiết kế, phát triển các tools phục vụ kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ sản xuất.

Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế do cấp trên giao.