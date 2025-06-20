Tuyển Kế toán tổng hợp Nidec Instruments (Hanoi) Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Báo cáo tiền hàng ngày.

Nhập nghiệp vụ phát sinh vào SAP, ERP

Phê duyệt hóa đơn mua hàng.

Phát hành hóa đơn mua hàng, VAT.

Kê khai thuế VAT, FCT, Thuế TNDN và thuế khác nếu có.

Hoạch toán và theo dõi chi phí phân bổ

G-SAP theo dõi và quản lý TSCD.

Các việc khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng tài chính.