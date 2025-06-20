Tuyển Kế toán tổng hợp Nidec Instruments (Hanoi) Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Nidec Instruments (Hanoi) Corporation
Ngày đăng tuyển: 20/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Nidec Instruments (Hanoi) Corporation

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Nidec Instruments (Hanoi) Corporation

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 800 USD

Báo cáo tiền hàng ngày.
Nhập nghiệp vụ phát sinh vào SAP, ERP
Phê duyệt hóa đơn mua hàng.
Phát hành hóa đơn mua hàng, VAT.
Kê khai thuế VAT, FCT, Thuế TNDN và thuế khác nếu có.
Hoạch toán và theo dõi chi phí phân bổ
G-SAP theo dõi và quản lý TSCD.
Các việc khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng tài chính.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế - Tài chính.
Kinh nghiệm liên quan đến Kế toán doanh nghiệp tối thiểu 2-3 năm
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. nhiệt tình, cẩn thận

Tại Nidec Instruments (Hanoi) Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nidec Instruments (Hanoi) Corporation

Liên Hệ Công Ty

Nidec Instruments (Hanoi) Corporation

Nidec Instruments (Hanoi) Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 37, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

