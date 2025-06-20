Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 20/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đối tượng khách hàng: Cửa hàng mỹ phẩm, Shop mẹ và bé, Cửa hàng bán lẻ.
- Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan với khách hàng.
- Giới thiệu sản phẩm, nhập hàng, bán hàng, tham gia các hoạt động Marketing.
- Theo dõi Công nợ, tồn kho, tiến độ giao hàng.
- Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/......
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng FMCG/ GT/ Mẹ & Bé.
- Siêng năng, chăm chỉ, tinh thần vượt khó.
- Yêu thích công việc bán hàng. Giao tiếp tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm & Kỹ năng tốt kênh GT.
- Nam/ Nữ dưới 35 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

