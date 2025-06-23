Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Ngõ 89 Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 1 USD

1. Nghiên cứu hồ sơ bản vẽ của dự án để triển khai các bản vẽ pháp lý phục vụ công tác xin giấy phép cơ quan chức năng.

2. Thực hiện bản vẽ theo yêu cầu cuả chủ đầu tư phục vụ cho công tác chào thầu các dự án

3. Quản lý, triển khai bản vẽ Shop drawing (Revit MEP và Auto CAD) cho các hệ thống Cơ, Điện phục vụ cho dự án triển khai công tác thi công.

4. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để bóc tách, kiểm soát khối lượng phục vụ lập dự toán/ đặt hàng trong quá trình thi công.

5. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Điện, Điều hòa không khí và thông gió/Nhiệt lạnh, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước.

- Nắm vững kiến thức về các hệ thống Cơ Điện, các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế Cơ Điện

- Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) giao tiếp cơ bản

- Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office), phần mềm đồ họa (Auto CAD, Revit...)

