Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Ngày đăng tuyển: 23/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 Ngõ 89 Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 1 USD

1. Nghiên cứu hồ sơ bản vẽ của dự án để triển khai các bản vẽ pháp lý phục vụ công tác xin giấy phép cơ quan chức năng.
2. Thực hiện bản vẽ theo yêu cầu cuả chủ đầu tư phục vụ cho công tác chào thầu các dự án
3. Quản lý, triển khai bản vẽ Shop drawing (Revit MEP và Auto CAD) cho các hệ thống Cơ, Điện phục vụ cho dự án triển khai công tác thi công.
4. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để bóc tách, kiểm soát khối lượng phục vụ lập dự toán/ đặt hàng trong quá trình thi công.
5. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Điện, Điều hòa không khí và thông gió/Nhiệt lạnh, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước.
- Nắm vững kiến thức về các hệ thống Cơ Điện, các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế Cơ Điện
- Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) giao tiếp cơ bản
- Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office), phần mềm đồ họa (Auto CAD, Revit...)

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngõ 89, phố Kim Quan Thượng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

