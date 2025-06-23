Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Xử lý sự cố lỗi phần cứng và Mạng nội bộ, Window, office, Email!
+ Làm việc trên môi trường thực tế hệ thống server -client.
+ Biết cấu hình tất cả các loại Modem wifi.
+ Kiểm tra bảo trì và Sửa chữa máy in, máy fax và máy photocopy
+ bảo dưỡng hệ thống tổng đài, camera
+ Làm các công việc theo sự phân công của cấp trên
+ Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức và khả năng cài đặt phần mềm/ ứng dụng trên Hệ điều hành Windows, Linux,..;
- Có kỹ năng khắc phục các sự cố trên PC liên quan đến phần cứng/ phần mềm;
- Có kiến thức về hỗ trợ người dùng (User Helpdesk);
* Thời gian làm việc:
- Giờ hành chính: 8g00 – 17g30, Từ thứ hai đến thứ sáu.
- Thứ bảy: từ 8g00 – 12g00( hoặc đến khi hết việc)
Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
