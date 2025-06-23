Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

+ Xử lý sự cố lỗi phần cứng và Mạng nội bộ, Window, office, Email!

+ Làm việc trên môi trường thực tế hệ thống server -client.

+ Biết cấu hình tất cả các loại Modem wifi.

+ Kiểm tra bảo trì và Sửa chữa máy in, máy fax và máy photocopy

+ bảo dưỡng hệ thống tổng đài, camera

+ Làm các công việc theo sự phân công của cấp trên

+ Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và khả năng cài đặt phần mềm/ ứng dụng trên Hệ điều hành Windows, Linux,..;

- Có kỹ năng khắc phục các sự cố trên PC liên quan đến phần cứng/ phần mềm;

- Có kiến thức về hỗ trợ người dùng (User Helpdesk);

* Thời gian làm việc:

- Giờ hành chính: 8g00 – 17g30, Từ thứ hai đến thứ sáu.

- Thứ bảy: từ 8g00 – 12g00( hoặc đến khi hết việc)

Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

