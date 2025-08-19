Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 22 nguyễn khiêm ích tt trâu quỳ, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ kế toán và kiểm toán.

Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các phần mềm, hệ thống kế toán.

Ghi nhận thông tin khách hàng và cập nhật vào hệ thống quản lý.

Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động chăm sóc khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kỹ năng lắng nghe tích cực.

Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức cơ bản về kế toán là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin