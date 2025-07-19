Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: an dương vương, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc xoay ca:
+ Ca1: 8h-16h
+ Ca2: 12h-20h
Làm theo y lệnh của Bác Sĩ
Thực hiện các công tác chuyên môn tiêm truyền, thay băng, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
