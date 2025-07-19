Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: an dương vương, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc xoay ca:
+ Ca1: 8h-16h
+ Ca2: 12h-20h
Làm theo y lệnh của Bác Sĩ
Thực hiện các công tác chuyên môn tiêm truyền, thay băng, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 360 AN DƯƠNG VƯƠNG PHƯỜNG CHỢ QUÁN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

