Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350C Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Calen đang tìm kiếm Video Editor sáng tạo và bắt trend tốt để đồng hành cùng đội ngũ Marketing, phát triển kênh TikTok và nội dung video ngắn lan tỏa thương hiệu.

Công việc chính:

Tham gia xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng các video TikTok theo định hướng thương hiệu.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (CapCut PC - ưu tiên, Premiere…) để tạo nội dung hấp dẫn.

Cập nhật và ứng dụng các xu hướng video hot, hiệu ứng viral, âm nhạc trending.

Phối hợp với các bộ phận nội dung, marketing, bán hàng để sản xuất video đúng nhu cầu.

Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, video của công ty, đảm bảo sắp xếp khoa học và dễ truy xuất.

Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên mới và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất video nếu cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Creator hoặc Video Editor.

Tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan.

Có kỹ năng quay video bằng điện thoại, biết set-up ánh sáng, góc quay cơ bản.

Biết sử dụng phần mềm dựng video: CapCut và các phần mềm retouch

Hiểu biết các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Instagram), ưu tiên có sản phẩm đã đăng.

Năng động, có khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và chủ động trong công việc.

Ưu tiên:

Đã từng làm trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, làm đẹp hoặc thời trang.

Ứng viên cận thị và thường xuyên dùng kính áp tròng (1–3 lần/tuần), có hiểu biết thực tế về trải nghiệm sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung và video marketing đa nền tảng.

Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin