Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 đống đa, p2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Sắp xếp lịch làm việc cho Co founder
Chụp hình, edit hình ảnh video, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội
Chuẩn bị trang phục, phụ kiện cho Co founder tham gia các sự kiện
Một số công việc khác theo sự phân công của Co founder
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ/ LGBT Tuổi từ 24-32
Có bằng B2, lái được xe ô tô
Từng làm qua vị trí trợ lí, trợ lí cá nhân, trợ lí cho KOL, trợ lí cho nghệ sỹ, trợ lí cho CEO….
Tự tin về ngoại hình là điểm cộng
Biết chụp, sửa hình ảnh, edit video cơ bản
Sắp xếp được lịch trình cho cấp trên
Đi được công tác là điểm tốt
Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15-20 triệu
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định công ty
Thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật
Du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần
Được công ty cấp đồng phụ, được đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
