Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 đống đa, p2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Sắp xếp lịch làm việc cho Co founder

Chụp hình, edit hình ảnh video, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội

Chuẩn bị trang phục, phụ kiện cho Co founder tham gia các sự kiện

Một số công việc khác theo sự phân công của Co founder

Nam/nữ/ LGBT Tuổi từ 24-32

Có bằng B2, lái được xe ô tô

Từng làm qua vị trí trợ lí, trợ lí cá nhân, trợ lí cho KOL, trợ lí cho nghệ sỹ, trợ lí cho CEO….

Tự tin về ngoại hình là điểm cộng

Biết chụp, sửa hình ảnh, edit video cơ bản

Sắp xếp được lịch trình cho cấp trên

Đi được công tác là điểm tốt

Lương cứng: 15-20 triệu

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định công ty

Thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật

Du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần

Được công ty cấp đồng phụ, được đào tạo chuyên môn

