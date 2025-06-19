Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

• Trợ lý và Biên phiên dịch thông tin giữa Ban lãnh đạo và nhân viên, biên phiên dịch cho các Bộ phận Hành chính Nhân sự, Phát triển Truyền thông, Kinh doanh,…

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày và các thư từ thương mại.

• Thực hiện các công việc khác theo tính chất từng phòng ban và theo bố trí của lãnh đạo.

• Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00-17:30, nghỉ trưa từ 11:30-13:00.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

YÊU CẦU BẮT BUỘC:

• Tuổi từ 23 – 29

• Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

• Tốt nghiệp Cử nhân (Đại Học) trở lên chuyên ngành tiếng Trung. Thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có chứng chỉ HSK 5 trở lên hoặc chứng chỉ TOCFL ban B (cấp 4 trở lên)

YÊU CẦU KHÁC:

• Ưu tiên ứng viên từng du học Trung Quốc.

• Nam/nữ ngoại hình ưa nhìn. Nam cao trên 1m68, nữ cao trên 1m56.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng soạn thảo và xử lý các loại văn bản.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

