Tuyển Designer Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý dự án:

- Đầu mối Triển khai các hoạt động MKT sự kiện với CĐT các Đối tác chiến lược, các đại lý.

- Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiết kế...thực hiện sản xuất nội dung, thiết kế ấn phẩm MKT để PR dự án.

- Xây dựng nội dung, Cập nhật tài liệu bán hàng cho dự án.

- Hỗ trợ lập kế hoạch MKT tổng thể cho dự án bất động sản.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động MKT.

- Lập báo cáo theo dõi chi phí MKT; Lập & theo dõi hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói MKT đã thực hiện.

- Quản lý các kênh Social của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,... để đăng tải các hoạt động dự án mình quản lý

2. Designer:

- Thiết kế các ấn phẩm marketing như brochure, poster, banner, flyer, standee, và tài liệu quảng cáo cho các dự án bất động sản.

- Phát triển concept hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông và quảng bá dự án trên các nền tảng trực tuyến và offline.

- Phối hợp với đội ngũ marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán và nổi bật.

- Tạo các mẫu thiết kế cho website, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số khác.