Tuyển Designer Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên
- Hà Nội: 51 Phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý dự án:
- Đầu mối Triển khai các hoạt động MKT sự kiện với CĐT các Đối tác chiến lược, các đại lý.
- Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiết kế...thực hiện sản xuất nội dung, thiết kế ấn phẩm MKT để PR dự án.
- Xây dựng nội dung, Cập nhật tài liệu bán hàng cho dự án.
- Hỗ trợ lập kế hoạch MKT tổng thể cho dự án bất động sản.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động MKT.
- Lập báo cáo theo dõi chi phí MKT; Lập & theo dõi hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói MKT đã thực hiện.
- Quản lý các kênh Social của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,... để đăng tải các hoạt động dự án mình quản lý
2. Designer:
- Thiết kế các ấn phẩm marketing như brochure, poster, banner, flyer, standee, và tài liệu quảng cáo cho các dự án bất động sản.
- Phát triển concept hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông và quảng bá dự án trên các nền tảng trực tuyến và offline.
- Phối hợp với đội ngũ marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán và nổi bật.
- Tạo các mẫu thiết kế cho website, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
