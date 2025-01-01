Tất cả địa điểm
Công việc Account manager

-

Có 32 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 12/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOT IT
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOT IT
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOT IT
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOT IT
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROFA
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROFA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Synodus
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Synodus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Novaon Pro Company
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Novaon Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PANIC BEAR
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PANIC BEAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PANIC BEAR
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AZ Architects
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AZ Architects
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Savvycom
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty CP Savvycom
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty CP Savvycom
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AZ Architects
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PANIC BEAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PANIC BEAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Novaon Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PROFA
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
23 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu JobsGO Recruit
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu JobsGO Recruit
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam tăng mạnh trong các lĩnh vực marketing, bán lẻ và công nghệ. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm Account Manager có khả năng quản lý mối quan hệ khách hàng, thúc đẩy doanh thu và cải thiện hiệu quả công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm account manager

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển không ngừng của ngành truyền thông, quảng cáo và dịch vụ khách hàng. Theo báo cáo, tỷ lệ tuyển dụng cho vị trí quản lý cấp trung, bao gồm Account Manager, chiếm một phần lớn trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, với 84% nhà tuyển dụng ưu tiên thu hút nhân tài vào vị trí này nhằm đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường​

Account Manager không chỉ là người quản lý quan hệ khách hàng mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa các dự án và mang lại giá trị thực tế cho doanh nghiệp. Bằng cách duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược, họ góp phần quyết định đến sự thành công của chiến dịch kinh doanh và marketing.

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và dịch khách hàng
Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và dịch khách hàng

Cơ hội nghề nghiệp cho Account Manager vô cùng phong phú, trải dài từ công ty quảng cáo, truyền thông đến các doanh nghiệp đa quốc gia. Với triển vọng phát triển rõ ràng, vị trí này mang đến lộ trình sự nghiệp hấp dẫn cùng nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động​

2. Mức lương trung bình của account manager

Mức lương trung bình của Account Manager dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và quy mô công ty. Dưới đây là chi tiết mức lương cụ thể của vị trí Account Manager theo kinh nghiệm làm việc:

Việc làm Account Manager

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Account Manager

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Account Manager

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 30.000.000

Account Manager

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 trở lên

3. Mô tả chi tiết công việc của account manager

Account Manager đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng, đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả và mối quan hệ hợp tác bền vững. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà một Account Manager thường đảm nhận:

  • Quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác.

  • Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và khai thác cơ hội kinh doanh mới, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.

  • Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh: Đề xuất và thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty và nhu cầu của khách hàng.

  • Giám sát tiến độ và kết quả dự án: Đảm bảo các dự án đáp ứng yêu cầu chất lượng, ngân sách và thời gian theo hợp đồng với khách hàng.

  • Hỗ trợ và phối hợp giữa các bộ phận: Là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ (marketing, sản xuất, chăm sóc khách hàng) để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

  • Phân tích và báo cáo hiệu suất: Theo dõi chỉ số kinh doanh, phân tích hiệu suất và lập báo cáo định kỳ để cải thiện dịch vụ và doanh thu.

Account Manager đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng
Account Manager đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng

4. Yêu cầu đối với việc làm account manager

Để thành công trong vai trò Account Manager, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm khi tuyển dụng cho vị trí này.

  • Kinh nghiệm làm việc: Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách hàng, bán hàng hoặc các vị trí liên quan.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đồng nghiệp.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp hiệu quả.

  • Kiến thức ngành: Am hiểu về ngành công nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

  • Kỹ năng quản lý dự án: Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi tiến độ dự án để đảm bảo đúng hạn và chất lượng.

Account Manager yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng giao tiếp khéo léo
Account Manager yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng giao tiếp khéo léo

5. Khu vực tuyển dụng account manager nhiều

Tuyển dụng Account Manager tại những thành phố lớn đang ngày càng gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển Account Manager nhiều nhất:

  • Tuyển dụng việc làm account manager Hà Nội: Với vai trò là trung tâm kinh tế chính trị, việc làm Hà Nội có nhu cầu lớn về Account Manager để phục vụ các công ty trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ. Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đang tìm kiếm chuyên gia có khả năng quản lý khách hàng và phát triển chiến lược.

  • Tuyển dụng việc làm account manager TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, tuyển dụng việc làm TP. HCM luôn có nhu cầu cao về Account Manager trong các ngành như marketing, công nghệ, bán lẻ và dịch vụ. Thành phố này thu hút nhiều tập đoàn lớn, tạo ra cơ hội lớn cho ứng viên trong ngành này.

  • Tuyển dụng việc làm account manager Đà Nẵng: Đà Nẵng đang nổi lên là trung tâm kinh tế và du lịch, với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia. Nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng ở vị trí công việc Account Manager tăng cao, đặc biệt trong ngành du lịch, công nghệ và dịch vụ.

  • Tuyển dụng việc làm account manager Hải Phòng: Hải Phòng đang trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng ở miền Bắc. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến và logistics, nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng cho vị trí Account Manager trong các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu ngày càng tăng.

Ngoài ra, còn rất nhiều tỉnh thành khác như việc làm Bình Dương, tìm việc làm Cần Thơtuyển dụng Quảng Ninh cũng đang tích cực tuyển dụng Account Manager để hỗ trợ sự phát triển kinh tế tại địa phương. Những khu vực này đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ứng viên Account Manager, nhờ vào sự phát triển năng động và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager đang tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam với mức lương hấp dẫn từ 15.000.0000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng, Account Manager không chỉ đảm nhiệm công tác duy trì khách hàng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.