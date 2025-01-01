Công việc Account manager

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam tăng mạnh trong các lĩnh vực marketing, bán lẻ và công nghệ. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm Account Manager có khả năng quản lý mối quan hệ khách hàng, thúc đẩy doanh thu và cải thiện hiệu quả công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm account manager

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển không ngừng của ngành truyền thông, quảng cáo và dịch vụ khách hàng. Theo báo cáo, tỷ lệ tuyển dụng cho vị trí quản lý cấp trung, bao gồm Account Manager, chiếm một phần lớn trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, với 84% nhà tuyển dụng ưu tiên thu hút nhân tài vào vị trí này nhằm đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường​

Account Manager không chỉ là người quản lý quan hệ khách hàng mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa các dự án và mang lại giá trị thực tế cho doanh nghiệp. Bằng cách duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược, họ góp phần quyết định đến sự thành công của chiến dịch kinh doanh và marketing.

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và dịch khách hàng

Cơ hội nghề nghiệp cho Account Manager vô cùng phong phú, trải dài từ công ty quảng cáo, truyền thông đến các doanh nghiệp đa quốc gia. Với triển vọng phát triển rõ ràng, vị trí này mang đến lộ trình sự nghiệp hấp dẫn cùng nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động​

2. Mức lương trung bình của account manager

Mức lương trung bình của Account Manager dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và quy mô công ty. Dưới đây là chi tiết mức lương cụ thể của vị trí Account Manager theo kinh nghiệm làm việc:

Việc làm Account Manager Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Account Manager (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Account Manager (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 30.000.000 Account Manager (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 trở lên

3. Mô tả chi tiết công việc của account manager

Account Manager đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng, đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả và mối quan hệ hợp tác bền vững. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà một Account Manager thường đảm nhận:

Quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác.

Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và khai thác cơ hội kinh doanh mới, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh: Đề xuất và thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty và nhu cầu của khách hàng.

Giám sát tiến độ và kết quả dự án: Đảm bảo các dự án đáp ứng yêu cầu chất lượng, ngân sách và thời gian theo hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ và phối hợp giữa các bộ phận: Là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ (marketing, sản xuất, chăm sóc khách hàng) để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

Phân tích và báo cáo hiệu suất: Theo dõi chỉ số kinh doanh, phân tích hiệu suất và lập báo cáo định kỳ để cải thiện dịch vụ và doanh thu.

Account Manager đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng

4. Yêu cầu đối với việc làm account manager

Để thành công trong vai trò Account Manager, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm khi tuyển dụng cho vị trí này.

Kinh nghiệm làm việc: Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách hàng, bán hàng hoặc các vị trí liên quan.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đồng nghiệp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Kiến thức ngành: Am hiểu về ngành công nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Kỹ năng quản lý dự án: Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi tiến độ dự án để đảm bảo đúng hạn và chất lượng.

Account Manager yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng giao tiếp khéo léo

5. Khu vực tuyển dụng account manager nhiều

Tuyển dụng Account Manager tại những thành phố lớn đang ngày càng gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển Account Manager nhiều nhất:

Tuyển dụng việc làm account manager Hà Nội: Với vai trò là trung tâm kinh tế chính trị, việc làm Hà Nội có nhu cầu lớn về Account Manager để phục vụ các công ty trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ. Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đang tìm kiếm chuyên gia có khả năng quản lý khách hàng và phát triển chiến lược.

Tuyển dụng việc làm account manager TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, tuyển dụng việc làm TP. HCM luôn có nhu cầu cao về Account Manager trong các ngành như marketing, công nghệ, bán lẻ và dịch vụ. Thành phố này thu hút nhiều tập đoàn lớn, tạo ra cơ hội lớn cho ứng viên trong ngành này.

Tuyển dụng việc làm account manager Đà Nẵng: Đà Nẵng đang nổi lên là trung tâm kinh tế và du lịch, với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia. Nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng ở vị trí công việc Account Manager tăng cao, đặc biệt trong ngành du lịch, công nghệ và dịch vụ.

Tuyển dụng việc làm account manager Hải Phòng: Hải Phòng đang trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng ở miền Bắc. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến và logistics, nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng cho vị trí Account Manager trong các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu ngày càng tăng.

Ngoài ra, còn rất nhiều tỉnh thành khác như việc làm Bình Dương, tìm việc làm Cần Thơ và tuyển dụng Quảng Ninh cũng đang tích cực tuyển dụng Account Manager để hỗ trợ sự phát triển kinh tế tại địa phương. Những khu vực này đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ứng viên Account Manager, nhờ vào sự phát triển năng động và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn

Nhu cầu tuyển dụng Account Manager đang tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam với mức lương hấp dẫn từ 15.000.0000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng, Account Manager không chỉ đảm nhiệm công tác duy trì khách hàng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.