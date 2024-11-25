Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15th Floor CIC Tower, 2/219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tìm kiếm & phát triển các mối quan hệ với khách hàng gồm: doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và các khách hàng liên quan thuộc mảng Chính phủ xúc tiến kinh doanh các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, số hóa tài liệu, phần mềm, phần cứng và tích hợp hệ thống

· Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới, mở rộng cơ hội kinh doanh gia tăng doanh số.

· Tư vấn, lập hồ sơ chào giá, hồ sơ chào thầu các dự án CNTT, thương thảo, soạn thảo hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng, chăm sóc khách hang

· Quản lý hợp đồng, chi phí của hợp đồng, tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kiến thức, nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu thị trường CNTT, hiểu biết quy trình đầu tư của khách hàng

· Ứng viên từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh CNTT

· Ứng viên có mối quan hệ với các dự án tương tự ở mảng khách hàng Chính phủ là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

· Thời gian làm việc: thời gian làm việc 8h – 17h30 từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ trưa 1,5h.

· Thưởng lễ, tết, xét tăng lương hàng năm;

· Du lịch hàng năm và team building theo tháng/quý;

· Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;

· Gói bảo hiểm sức khỏe BSH;

· Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin