Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Synodus
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty cổ phần Synodus

Account Manager (Quản lý khách hàng)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15th Floor CIC Tower, 2/219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

· Tìm kiếm & phát triển các mối quan hệ với khách hàng gồm: doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và các khách hàng liên quan thuộc mảng Chính phủ xúc tiến kinh doanh các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, số hóa tài liệu, phần mềm, phần cứng và tích hợp hệ thống
· Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới, mở rộng cơ hội kinh doanh gia tăng doanh số.
· Tư vấn, lập hồ sơ chào giá, hồ sơ chào thầu các dự án CNTT, thương thảo, soạn thảo hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng, chăm sóc khách hang
· Quản lý hợp đồng, chi phí của hợp đồng, tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết.

· Có kiến thức, nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu thị trường CNTT, hiểu biết quy trình đầu tư của khách hàng
· Ứng viên từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh CNTT
· Ứng viên có mối quan hệ với các dự án tương tự ở mảng khách hàng Chính phủ là một lợi thế.

· Thời gian làm việc: thời gian làm việc 8h – 17h30 từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ trưa 1,5h.
· Thưởng lễ, tết, xét tăng lương hàng năm;
· Du lịch hàng năm và team building theo tháng/quý;
· Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;
· Gói bảo hiểm sức khỏe BSH;
· Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Synodus

Công ty cổ phần Synodus

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 265 Câu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

