Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Account Manager (Quản lý khách hàng)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Account Manager (Quản lý khách hàng) Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng có nhu cầu về hương liệu, phát triển cơ hội kinh doanh mới đảm bảo chỉ tiêu và tăng doanh số.
Đưa ra dự báo những xu hướng của ngành để xây dựng chiến lược marketing đến khách hàng và nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng để kịp thời hỗ trợ.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp, xử lý những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo công việc đạt được kết quả mong muốn.
Giải quyết vấn đề xảy ra trong quá trình tìm kiếm và đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng.
Làm việc với các bộ phận R&D, Marketing, ... để thực hiện dự án.
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc, các hoạt động mới cho Giám Đốc Kinh Doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp và BOD

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm sales B2B (ngành hương liệu và nguyên liệu thực phẩm).
Có kiến thức chuyên ngành thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
Kỹ năng đàm phám, thương lượng, thuyết phục.
Kỹ năng quản lý nhóm, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích
Kỹ năng nghiên cứu thị trường và báo cáo

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn (Lương, thưởng theo KPI và doanh số, phụ cấp theo công việc và công tác phí, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô I/6 Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc. P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-account-manager-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246275
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BASE BUSINESS SOLUTIONS
Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
BASE BUSINESS SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AZ Architects
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PANIC BEAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PANIC BEAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Novaon Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PROFA
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu JobsGO Recruit
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm