Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Account Manager (Quản lý khách hàng)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Account Manager (Quản lý khách hàng) Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. QUẢN LÝ ACCOUNT & CHIẾN LƯỢC (60%)
Đóng vai trò là đầu mối liên hệ đầu tiên cho các yêu cầu hoạt động hàng ngày đồng thời tạo dựng niềm tin và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng
Làm việc với các bộ phận Planning & Media & Creative để đưa ra các giải pháp và kết quả mang tính chiến thuật, đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình này
Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các chiến dịch bao gồm thiết lập team Account, phát triển chiến lược, tổ chức và quản lý
Tóm tắt và phối hợp với nhóm Strategy & Planning để phát triển đề xuất cho khách hàng mới và các cơ hội upsales.
Phối hợp với các nhóm nội bộ và nhà cung cấp bên ngoài để xác định, thảo luận và cộng tác về các cơ hội, cải tiến và giải pháp mới
Làm chủ mọi kết quả của chiến dịch và hoạt động về chất lượng, chi phí và lợi nhuận cũng như hiệu suất và hiệu quả tổng thể, đảm bảo đáp ứng KPI
Giám sát hiệu suất của từng chiến dịch và sắp xếp các nguồn lực phù hợp để đảm bảo đạt được mục tiêu
Dẫn đầu phạm vi Theo dõi & Báo cáo Chiến dịch theo yêu cầu
Xây dựng và thực hiện các công việc giấy tờ được yêu cầu và theo hợp đồng từ cả bên ngoài và nội bộ cho mục đích thanh toán.
2. QUẢN LÝ DỰ ÁN (30%)
Tận dụng các kỹ năng quản lý dự án để quản lý nhiều dự án với thời hạn chặt chẽ trong môi trường có nhịp độ nhanh.
Duy trì tầm nhìn rõ ràng về phương hướng của tất cả các dự án và tập trung vào sản xuất.
Giám sát quy trình làm việc của đại lý và thiết lập các quy trình dành riêng cho khách hàng để đảm bảo hiệu quả và chất lượng bàn giao cao nhất.
Chuẩn bị lịch trình có thể bàn giao, thông báo tình trạng dự án và điều chỉnh nguồn lực cũng như mức độ ưu tiên cho phù hợp.
Chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc nội bộ và quản lý công việc hàng ngày liên quan đến các dự án của bạn.
Hợp tác chặt chẽ với nhóm Quản lý Vận hành & Tài chính để xác định phạm vi và lập ngân sách cho các dự án.
Theo dõi chặt chẽ các chi tiết tài chính và theo dõi dự toán so với ngân sách thực tế.
Làm việc với Hội đồng quản trị để đưa ra dự báo kinh doanh và quản lý doanh thu cũng như tìm kiếm các cơ hội tạo doanh thu và các lĩnh vực để phát triển kinh doanh.
3. QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ (10%)
Quản lý hiệu suất và KPI của nhóm
Phát triển đội ngũ bằng tuyển dụng, đào tạo và văn hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (Truyền thông, Quảng cáo, Kinh doanh, v.v.)
Hiểu biết vững chắc về thực hành truyền thông kỹ thuật số (nền tảng web và mạng xã hội cũng như quản lý nội dung trang web)
Thành thạo trong việc quản lý nhiều khách hàng và các bên liên quan nội bộ với hồ sơ và kinh nghiệm đa dạng
Khả năng chủ động lãnh đạo công việc bằng tư duy đoán trước và cầu tiến – dự đoán và kiểm soát cũng như tác động đến quá trình ra quyết định
Kinh nghiệm vững chắc trong việc quản lý các bên liên quan khác nhau (cả nội bộ và bên ngoài) về phạm vi, tiến độ và ngân sách cũng như lộ trình, mục tiêu và chiến lược
Kỹ năng giao tiếp tốt, đề cao tinh thần hợp tác
Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì thái độ bình tĩnh trong môi trường có khối lượng lớn và nhịp độ nhanh

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập tháng lương + thưởng KPI.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Gói bảo hiểm sức khỏe Novaon Care cho nhân sự cấp cao.
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

