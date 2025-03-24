Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Account Manager (Quản lý khách hàng)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Account Manager (Quản lý khách hàng) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý mối quan hệ với đối tác khách sạn:
Tối ưu hóa hiệu suất khách sạn trên nền tảng:
Đàm phán hợp đồng và các điều khoản hợp tác:
Thu hút khách sạn và chỗ nghỉ mới tham gia nền tảng:
Phối hợp với các phòng ban liên quan:
Giải quyết các vấn đề và phản hồi từ đối tác:
Phân tích và báo cáo:
Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược với các khách sạn và chuỗi khách sạn lớn. Là điểm liên hệ chính giữa khách sạn đối tác và Soctrip.com.
Phân tích dữ liệu về doanh thu, số lượng đặt phòng, tỷ lệ hủy đặt, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược cải thiện hiệu suất.
Đàm phán các điều khoản liên quan đến phí hoa hồng, chương trình khuyến mãi, và các điều khoản hợp đồng hợp tác khác.
Tìm kiếm và thuyết phục các khách sạn mới, chỗ nghỉ tiềm năng tham gia Soctrip.com thông qua các hoạt động tiếp cận trực tiếp hoặc phối hợp với các bộ phận Marketing.
Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Marketing để thúc đẩy chiến dịch quảng bá cho đối tác khách sạn.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đặt phòng, giá cả, và dịch vụ khách sạn.
Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh của khách sạn đối tác, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài khoản, bán hàng B2B hoặc quan hệ đối tác, ưu tiên trong ngành OTA hoặc khách sạn.
Kỹ năng: Giao tiếp xuất sắc, kỹ năng phân tích dữ liệu, đàm phán linh hoạt.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc ngành liên quan.
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nói và viết).
Công nghệ: Hiểu biết về các hệ thống quản lý kênh OTA (Channel Manager), PMS, và các công cụ phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng dựa trên hiệu suất.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và phát triển.
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, Phường nhân chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-account-manager-quan-ly-khach-hang-thu-nhap-18-25-trieu-vnd-tai-ha-noi-job339760
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH BlueMedia Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu JobsGO Recruit
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm