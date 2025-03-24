Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý mối quan hệ với đối tác khách sạn:

Tối ưu hóa hiệu suất khách sạn trên nền tảng:

Đàm phán hợp đồng và các điều khoản hợp tác:

Thu hút khách sạn và chỗ nghỉ mới tham gia nền tảng:

Phối hợp với các phòng ban liên quan:

Giải quyết các vấn đề và phản hồi từ đối tác:

Phân tích và báo cáo:

Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược với các khách sạn và chuỗi khách sạn lớn. Là điểm liên hệ chính giữa khách sạn đối tác và Soctrip.com.

Phân tích dữ liệu về doanh thu, số lượng đặt phòng, tỷ lệ hủy đặt, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược cải thiện hiệu suất.

Đàm phán các điều khoản liên quan đến phí hoa hồng, chương trình khuyến mãi, và các điều khoản hợp đồng hợp tác khác.

Tìm kiếm và thuyết phục các khách sạn mới, chỗ nghỉ tiềm năng tham gia Soctrip.com thông qua các hoạt động tiếp cận trực tiếp hoặc phối hợp với các bộ phận Marketing.

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Marketing để thúc đẩy chiến dịch quảng bá cho đối tác khách sạn.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đặt phòng, giá cả, và dịch vụ khách sạn.

Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh của khách sạn đối tác, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài khoản, bán hàng B2B hoặc quan hệ đối tác, ưu tiên trong ngành OTA hoặc khách sạn.

Kỹ năng: Giao tiếp xuất sắc, kỹ năng phân tích dữ liệu, đàm phán linh hoạt.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc ngành liên quan.

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Công nghệ: Hiểu biết về các hệ thống quản lý kênh OTA (Channel Manager), PMS, và các công cụ phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng dựa trên hiệu suất.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và phát triển.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI

