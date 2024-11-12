Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm về quan hệ với khách hàng phụ trách.

Hiểu biết về thông tin thị trường, hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng.

Tham gia tất cả các hoạt động có liên quan để quảng bá hình ảnh

Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cùng team Presales.

Chủ động phát triển các cơ hội kinh doanh sản phẩm mới trên khách hàng đã có.

Hỗ trợ bộ phận tài chính về thu hồi công nợ đúng hạn.

Đảm bảo doanh số được giao.

Theo dõi, hỗ trợ các bộ phận liên quan khác trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh Dự án các sản phẩm, giải pháp CNTT, viễn thông.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về: Hạ tầng viễn thông, CNTT của Telco.

Ngoại ngữ: có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt;

Kỹ năng đàm phán, bán hàng và làm việc theo nhóm;

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhiệt tình trong công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng);

Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.

Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt), Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;

Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV

Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

