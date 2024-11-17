Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 - 13 Đường số 10, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường tệp khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới trên các nền tảng xã hội (tư vấn và chốt đơn).

Làm báo cáo và thực hiện các yêu cầu công việc khác của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 – 35.

Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng ở vị trí tương đương.

Có giọng nói dễ nghe.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu khó, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, thật thà, cẩn thận, siêng năng.

Chủ động trong công việc, hòa đồng, vui vẻ.

Mong muốn ổn định và có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 15.000.000 + Thưởng (nếu có) .

Thưởng Lễ, Tết.

Phép năm: 12 ngày/năm.

Du lịch hàng năm với công ty.

Làm việc trong môi trường mát mẻ, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG

