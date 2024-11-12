Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AZ Architects
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Account Manager (Quản lý khách hàng)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Account Manager (Quản lý khách hàng) Tại AZ Architects

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Hoa Sữa, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động liên hệ, xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng, đối tác;
Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu (sẽ được hướng dẫn chi tiết trong quá trình làm việc);
Hiểu nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, điều phối, đề xuất các giải pháp và đảm bảo các kết quả phù hợp với mong muốn của khách hàng;
Trình bày giải pháp, đàm phán hợp đồng và ký kết thỏa thuận với khách hàng tiềm năng;
Khai thác, quản lý thông tin, phối hợp và làm việc nội bộ Team dự án;
Cập nhật tình hình dự án;
Phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án;
Các yêu cầu công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp Quản lý (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí công việc tương đương hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất văn phòng.
• Đam mê công việc kinh doanh, kỹ năng giao tiếp hiện đại;
• Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh đọc, nói và viết;
• Khả năng giao tiếp tốt và thuyết trình trước đám đông;
• Trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao và có động lực thăng tiến;
• Có khả năng quản lý, điều phối, tổ chức sắp xếp công việc tốt.

Tại AZ Architects Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng dự án
Thưởng theo hiệu suất công việc, Thưởng theo dự án.
Thưởng lễ, tết + Lương tháng 13.
Du lịch 1-2 lần/năm (Dựa theo tình hình kinh doanh của công ty).
BHXH + BHYT.
Môi trường làm việc năng động, hoà đồng.
Có cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân
Công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AZ Architects

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AZ Architects

AZ Architects

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65 - 67 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

