Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát H

Biên phiên dịch tiếng Nhật

- Phiên dịch hiện trường, dịch họp cho quản lý người Nhật và nhân viên người Việt Nam

- Phiên dịch và dịch các tài liệu liên quan đến nghiên cứu phát triển các sản phẩm cao su giảm chấn, phụ tùng ô tô

- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên.

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

- Có khả năng phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật, có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT từ cấp độ N2 trở lên.

- Có chứng chỉ tiếng Anh Toeic từ 500 điểm trở lên là lợi thế

- Có thể hiểu và giải thích được các từ ngữ chuyên môn

- Có kinh nghiệm biên dịch tài liệu Nhật - Việt

- Có kỹ năng báo cáo và tổng hợp dữ liệu

- Sử dụng thành thào tin học văn phòng như Excel, Power point

