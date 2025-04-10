Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ
- Cát H
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch hiện trường, dịch họp cho quản lý người Nhật và nhân viên người Việt Nam
- Phiên dịch và dịch các tài liệu liên quan đến nghiên cứu phát triển các sản phẩm cao su giảm chấn, phụ tùng ô tô
- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật
- Có khả năng phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật, có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT từ cấp độ N2 trở lên.
- Có chứng chỉ tiếng Anh Toeic từ 500 điểm trở lên là lợi thế
- Có thể hiểu và giải thích được các từ ngữ chuyên môn
- Có kinh nghiệm biên dịch tài liệu Nhật - Việt
- Có kỹ năng báo cáo và tổng hợp dữ liệu
- Sử dụng thành thào tin học văn phòng như Excel, Power point
Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
