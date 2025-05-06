Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Văn phòng làm việc: Trụ sở chính

Vị trí: Nhân viên Chính thức

Địa điểm: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

1. Tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ nhu cầu hoạt động hệ thống của công ty

2. Nghiên cứu và làm rõ chi tiết các yêu cầu về hệ thống của người dùng

3. Thiết lập các kịch bản test (test script), và thực hiện test cho hệ thống phần mềm

4. Quản lý, bảo trì / vận hành hệ thống phần mềm hiện tại

5. Lên kế hoạch phát triển và Quản lý tiến độ các dự án phát triển phần mềm

6. hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong đội dự án phát triển phần mềm

7. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nếu có

8. Kiểm tra chất lượng và quy trình của dự án nhằm đảm bảo các tiêu chí đặt ra

9. Thực hiện các module nghiệp vụ chính và review để đảm bảo chất lượng

10. Hỗ trợ trưởng phòng IT trong các lĩnh vực kỹ thuật liên quan

(TBC)