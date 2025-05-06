Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Văn phòng làm việc: Trụ sở chính
Vị trí: Nhân viên Chính thức
Địa điểm: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
1. Tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ nhu cầu hoạt động hệ thống của công ty
2. Nghiên cứu và làm rõ chi tiết các yêu cầu về hệ thống của người dùng
3. Thiết lập các kịch bản test (test script), và thực hiện test cho hệ thống phần mềm
4. Quản lý, bảo trì / vận hành hệ thống phần mềm hiện tại
5. Lên kế hoạch phát triển và Quản lý tiến độ các dự án phát triển phần mềm
6. hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong đội dự án phát triển phần mềm
7. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nếu có
8. Kiểm tra chất lượng và quy trình của dự án nhằm đảm bảo các tiêu chí đặt ra
9. Thực hiện các module nghiệp vụ chính và review để đảm bảo chất lượng
10. Hỗ trợ trưởng phòng IT trong các lĩnh vực kỹ thuật liên quan
(TBC)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

