Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tenma Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD

Tenma Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Tenma Vietnam Co., Ltd.

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Tenma Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lot E1, Que Vo Industrial Zone, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Biên, phiên dịch tài liệu cho Bộ phận
- Phiên dịch cho nhân viên khi có báo cáo với Giám đốc Bộ phận, Trưởng phòng người Nhật
- Các tài liệu liên quan tới Kinh doanh, Kỹ thuật
- Chi tiết hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Tiếng Nhật chứng chỉ JLPT N2 trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm phiên dịch tại các công ty sản xuất.
- Thông minh, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc
- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu gần công ty (Bắc Ninh, Bắc Giang), có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty.
Quyền lợi:
- Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, được nghỉ mỗi tháng 2 thứ 7, các ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Tại Tenma Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tenma Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tenma Vietnam Co., Ltd.

Tenma Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot E1, Que Vo Industrial Zone, Bac Ninh Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

