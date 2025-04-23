Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tenma Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Biên, phiên dịch tài liệu cho Bộ phận

- Phiên dịch cho nhân viên khi có báo cáo với Giám đốc Bộ phận, Trưởng phòng người Nhật

- Các tài liệu liên quan tới Kinh doanh, Kỹ thuật

- Chi tiết hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Tiếng Nhật chứng chỉ JLPT N2 trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm phiên dịch tại các công ty sản xuất.

- Thông minh, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc

- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu gần công ty (Bắc Ninh, Bắc Giang), có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty.

Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, được nghỉ mỗi tháng 2 thứ 7, các ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

