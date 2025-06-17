Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 135 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
135 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 135 - 20 Triệu
1N100客戶對應
2.可以配合公司加班
1. Đối ứng khách hàng N100
2. Có thể phối hợp công ty tăng ca
Với Mức Lương 135 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
學歷 Trình độ
大学及以上
Tốt nghiệp đại học trở lên
專業要求 Chuyên ngành
日语相关专业
Chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật
所需语言 Ngôn ngữ yêu cầu
日文證書N1級
Có bằng tiếng Nhật N1
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
