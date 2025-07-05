Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Vị trí này không chỉ đơn thuần biên – phiên dịch, mà còn đóng vai trò như một \"cầu nối dự án\", giúp đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận nội bộ và khách hàng Nhật Bản. Bạn sẽ tham gia vào quá trình điều phối, giám sát tiến độ, giải quyết các tình huống phát sinh và đảm bảo dự án được triển khai đúng mục tiêu. Vị trí này sẽ có cơ hội được phát triển hướng tới vai trò một Quản lý dự án

Biên, phiên dịch hồ sơ, nội dung các cuộc họp theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Quản lý hồ sơ của từng dự án riêng.

Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bao gồm việc linh hoạt với sự điều chỉnh yêu cầu của khách hàng, và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ khách làm việc trực tiếp tại Việt Nam.

Liên hệ các bên liên quan về tài liệu cần biên - phiên dịch.

Hỗ trợ các nghiệp vụ phát sinh theo từng dự án.

Thực hiện nhiệm vụ khác trong phạm vi liên quan do các cấp quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Nhật (trình độ N2 trở lên).

Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí biên phiên dịch hoặc trợ lý.

Có thể đi công tác ngắn hạn trong nước (có trợ cấp).

Chăm chỉ, nhiệt tình, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.

Yêu thích đọc sách và ấn phẩm văn hóa Nhật.

Có thể làm multitask, kỹ năng quản lý quỹ thời gian tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao.

Tin học văn phòng: cơ bản.

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: 14.000.000 – 17.000.000 VNĐ.

Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.

Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch.

Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, …

Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, teambuilding định kỳ.

Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin