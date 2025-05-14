Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phiên dịch trong các cuộc họp, đàm phán, giao dịch với đối tác Hàn Quốc là doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
• Thực hiện công tác phiên dịch trực tiếp (nói) và biên dịch (viết) các tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh, kỹ thuật của công ty từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
• Hỗ trợ công tác đối ngoại, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và cơ quan liên quan.
• Soạn thảo văn bản, báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Hàn theo yêu cầu.
• Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động giao tiếp với đối tác Hàn Quốc.
• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan như Ngôn ngữ Hàn, Kinh tế, Ngoại giao, Thương mại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
• Trình độ tiếng Hàn: TOPIK 5, 6.
• Tự tin phiên dịch trực tiếp trong cuộc họp với đối tác là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY Thì Được Hưởng Những Gì
