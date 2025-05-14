Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phiên dịch trong các cuộc họp, đàm phán, giao dịch với đối tác Hàn Quốc là doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
• Thực hiện công tác phiên dịch trực tiếp (nói) và biên dịch (viết) các tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh, kỹ thuật của công ty từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
• Hỗ trợ công tác đối ngoại, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và cơ quan liên quan.
• Soạn thảo văn bản, báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Hàn theo yêu cầu.
• Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động giao tiếp với đối tác Hàn Quốc.
• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lĩnh vực: Kinh doanh thiết bị giáo dục PCCC & CNCH (Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ)
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan như Ngôn ngữ Hàn, Kinh tế, Ngoại giao, Thương mại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
• Trình độ tiếng Hàn: TOPIK 5, 6.
• Tự tin phiên dịch trực tiếp trong cuộc họp với đối tác là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY

CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1422, Tầng 14 Sao Mai Building, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

