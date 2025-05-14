Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Phiên dịch trong các cuộc họp, đàm phán, giao dịch với đối tác Hàn Quốc là doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

• Thực hiện công tác phiên dịch trực tiếp (nói) và biên dịch (viết) các tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh, kỹ thuật của công ty từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

• Hỗ trợ công tác đối ngoại, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và cơ quan liên quan.

• Soạn thảo văn bản, báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Hàn theo yêu cầu.

• Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động giao tiếp với đối tác Hàn Quốc.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.