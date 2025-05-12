Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.
Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học để đảm bảo đầu ra.
Hỗ trợ xây dựng giáo án, tài liệu học.
Phối hợp với bộ phận quản lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ chương trình học
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn từ 1 năm trở lên
Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
Có chứng chỉ topik 4 trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học.
Có trách nhiệm khi nhận lớp
Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
Có chứng chỉ topik 4 trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học.
Có trách nhiệm khi nhận lớp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10tr (Deal trong buổi phỏng vấn)
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo nghiệp vụ, AI, kỹ năng mềm của công ty
Cơ hội tiếp tục học hỏi, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo nghiệp vụ, AI, kỹ năng mềm của công ty
Cơ hội tiếp tục học hỏi, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI