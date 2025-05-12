Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Giáo viên tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.
Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học để đảm bảo đầu ra.
Hỗ trợ xây dựng giáo án, tài liệu học.
Phối hợp với bộ phận quản lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ chương trình học
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn từ 1 năm trở lên
Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
Có chứng chỉ topik 4 trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học.
Có trách nhiệm khi nhận lớp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10tr (Deal trong buổi phỏng vấn)
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo nghiệp vụ, AI, kỹ năng mềm của công ty
Cơ hội tiếp tục học hỏi, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

