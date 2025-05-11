Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, TDP số 6, P. Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Giảng dạy Tiếng Hàn Quốc:
- Thực hiện giảng dạy các lớp theo phân công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và phương pháp của công ty
- Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy, chữa bài tập cho học sinh
2. Đảm bảo chất lượng đào tạo, kết quả đầu ra của du học sinh
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả
3. Các dự án về chuyên môn, đào tạo (nếu có)
4. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn.
- Yêu thích công việc giảng dạy.
- Có kiến thức, nghiệp vụ sư phạm.
- Có kiến thức về văn hóa Hàn quốc.
- Ưu tiên Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kiến thức, giảng dạy cho Du học sinh là một lợi thế.
- Kỹ năng soạn thảo word, PowerPoint tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp:
- Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;
- Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);
- Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.
2. Thưởng:
- Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);
- Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;
3. Phúc lợi:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.
4. Cơ hội thăng tiến:
- Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
- Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành
- Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công
5. Môi trường làm việc:
- Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;
- Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Lô 36 đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

