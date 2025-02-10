Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga

Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà Vinapharm, 60B, đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Giảng dạy tiếng Hàn từ cơ bản đến nâng cao
- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy và bài tập
- Đánh giá và theo dõi tiến trình học tập của học viên
- Tư vấn và hỗ trợ học viên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có nghiệp vụ sư phạm. Ưu tiên giảng viên dạy tiếng Hàn tại các trường đại học, cao đẳng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo công nghệ
- Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK4 trở lên
(Ưu tiên ứng viên từng đi du học Hàn Quốc)

Tại Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-20TR (trao đổi thêm khi phòng vấn)
- Môi trường làm việc thân thiện
- Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ theo luật nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 60B Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

