Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, Intracom2, Số 33 Cầu Diễn P Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.
Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiến độ của học viên trong suốt khóa học để đảm bảo đầu ra.
Hỗ trợ xây dựng giáo án, tài liệu học.
Phối hợp với bộ phận quản lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ chương trình học
Hỗ trợ bộ phận hồ sơ viết SOP cho học sinh, ôn phỏng vấn ĐSQ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương
- Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học, xuất khẩu lao động
- Có trách nhiệm khi nhận lớp
- Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học, xuất khẩu lao động
- Có trách nhiệm khi nhận lớp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI