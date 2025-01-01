Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Intracom2, Số 33 Cầu Diễn P Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.
Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiến độ của học viên trong suốt khóa học để đảm bảo đầu ra.
Hỗ trợ xây dựng giáo án, tài liệu học.
Phối hợp với bộ phận quản lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ chương trình học
Hỗ trợ bộ phận hồ sơ viết SOP cho học sinh, ôn phỏng vấn ĐSQ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương
- Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học, xuất khẩu lao động
- Có trách nhiệm khi nhận lớp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

