Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Intracom2, Số 33 Cầu Diễn P Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.

Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên theo khóa học sơ cấp 1-2.

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiến độ của học viên trong suốt khóa học để đảm bảo đầu ra.

Hỗ trợ xây dựng giáo án, tài liệu học.

Phối hợp với bộ phận quản lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ chương trình học

Hỗ trợ bộ phận hồ sơ viết SOP cho học sinh, ôn phỏng vấn ĐSQ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

- Có TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương

- Có TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương

- Năng động, nhiệt tình, có niềm yêu thích, đam mê với công việc giảng dạy.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên chuẩn bị đi du học, xuất khẩu lao động

- Có trách nhiệm khi nhận lớp

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.

Tham gia BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước



