Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy
Lập kế hoạch giảng dạy, đánh giá hiệu quả bài học dựa trên tài liệu và giáo trình được SIMPace cung cấp.
Chuẩn bị bài học bằng cách sử dụng slides, phiếu ôn tập và video phù hợp với giáo trình và nội dung bài học
Trực tiếp giảng dạy tiếng hàn bằng cách sử dụng thiết bị giáo dục, thao tác, đạo cụ và các phương tiện hỗ trợ học tập khác theo sự phân công và sắp xếp của Phòng học thuật.
Theo dõi quá trình học tập, sự tiến bộ và hướng dẫn khi học viên gặp vấn đề hoặc khó khăn trong lớp.
Chấm điểm, kiểm tra bài tập về nhà và theo dõi tình hình học tập của học viên
2. Phát triển chuyên môn:
Tham gia xây dựng chương trình giảng dạy bằng cách cung cấp phản hồi cho quản lý trực tiếp về tài liệu, quy trình và hoạt động giảng dạy
Tham dự các cuộc họp nhóm và hội thảo để phát triển kỹ năng.
3. Khác
Thực hiện các nhiệm vụ hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý của SIMPace theo yêu cầu
Hoàn thành các giấy tờ liên quan đến lớp học và quản lý các dự án.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc học thuật và Giám đốc vận hành giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Hàn, biên phiên dịch tiếng Hàn, ngôn ngữ Hàn,... tại các trường cao đẳng, đại học chuyên về ngoại ngữ.
Ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan: Với các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Đông phương học, Ngôn ngữ & Văn hóa Việt Nam, Châu Á học,...
Chứng chỉ tiếng Hàn tối thiểu TOPIK 5.
Có chứng chỉ OPIC là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ upto 400,000VND/ giờ.
Môi trường làm việc giáo dục, tích cực, năng động, trẻ trung, nhân văn.
Được tham gia các nội dung hướng dẫn/ đào tạo, hội họp định kỳ góp phần nâng cao kĩ năng nghiệp vụ.
Phúc lợi: Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 Yên Bái I, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

