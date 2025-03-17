Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn

I. Mô tả vị trí công việc:

1. Quản lý và phát triển quan hệ khách hàng:

a) Quản lý danh mục KHBB FDI thuộc phạm vi quản lý.

b) Quản lý và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng FDI thuộc phân khúc KHBB lớn theo phạm vi quản lý:

- Tìm kiếm cơ hội và xác định nhu cầu của khách hàng; trực tiếp và/hoặc phối hợp với Chi nhánh tiếp cận, chào bán, tư vấn cho khách hàng, tổ chức triển khai chính sách và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên các kênh phân phối phù hợp và kịp thời tới các khách hàng.

- Phối hợp với Chi nhánh tiếp cận, phát triển KHBB FDI mới thuộc phạm vi quản lý.

- Trực tiếp và/hoặc phối hợp với Chi nhánh duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để duy trì, phát triển mối quan hệ và nắm bắt thông tin tổng thể.

c) Tham gia quy trình tín dụng theo quy định nội bộ của VCB từng thời kỳ

d) Thực hiện công tác quản lý, thúc đẩy bán đối với khách hàng FDI thuộc phân khúc KHBB vừa và thương mại theo phạm vi quản lý.