Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9B6,332, Hoàng Công Chất - Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể và thực hiện các công việc giảng dạy bộ môn theo sự phân công của Công Ty

- Hướng dẫn, ôn luyện phỏng vấn trường, phỏng vấn Đại Sứ Quán cho học viên

- Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu

- Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng dạy học

- Tham gia các hoạt động, sự kiện khác của Công ty (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngoại ngữ chuyên ngành Hàn ngữ

- Có Topik 4-5 trở lên

- Có kiến thức về văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

- Kỹ năng soạn thảo word, PowerPoint tốt

- Ưu tiên Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kiến thức, giảng dạy cho Du học sinh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH theo quy định

- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

- Chế độ nghỉ tham quan du lịch hàng năm theo quy định của công ty các hoạt động gắn kết khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin