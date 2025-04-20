Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 63 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh Du học, luyện Phỏng vấn xin Visa, luyện thi TOPIK.
Soạn giáo án và tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy.
Tìm hiểu, cập nhật chương trình giảng dạy phong phú.
Xây dựng lộ trình và kế hoạch học tập cho từng học sinh.
Nhập điểm kiểm tra, báo cáo tình hình học tập của học sinh.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học hoặc các ngành tương tự.
Trình độ năng lực tiếng Hàn từ Topik 4 trở lên.
Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn/biên phiên dịch từ 1 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, thuế TNCN, phép năm theo quy định.
Mức lương từ 9.000.000 - 12.000.000 tùy theo năng lực.
Phụ cấp cơm trưa, đồng phục, công tác.
Thưởng học sinh đậu Visa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
