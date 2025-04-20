Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 63 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh Du học, luyện Phỏng vấn xin Visa, luyện thi TOPIK.

Soạn giáo án và tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Tìm hiểu, cập nhật chương trình giảng dạy phong phú.

Xây dựng lộ trình và kế hoạch học tập cho từng học sinh.

Nhập điểm kiểm tra, báo cáo tình hình học tập của học sinh.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học hoặc các ngành tương tự.

Trình độ năng lực tiếng Hàn từ Topik 4 trở lên.

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn/biên phiên dịch từ 1 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, thuế TNCN, phép năm theo quy định.

Mức lương từ 9.000.000 - 12.000.000 tùy theo năng lực.

Phụ cấp cơm trưa, đồng phục, công tác.

Thưởng học sinh đậu Visa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin