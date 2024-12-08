Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn giáo án, tham gia giảng dạy tiếng Hàn (online, offline)
- Xây dựng khung chương trình giảng dạy tiếng Hàn cùng team
- Support các task liên quan đến ngôn ngữ (dịch tài liệu tiếng Hàn...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm
Phẩm chất cá nhân
Thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập CẠNH TRANH. Nhân viên chính thức có 13 tháng lương.
Thưởng lương mềm theo dự án. Xét tăng lương 2 lần hàng năm.
Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe FPT care cho nhân viên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Được làm việc trực tiếp cùng khách hàng là các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Mỹ, US, Singapore, Hàn Quốc...
Được đào tạo về ngôn ngữ, kỹ năng mềm
Có cơ hội đi Onsite tại Nhật, Hàn, ...
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm.
Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 17 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

