Công việc Kế toán tài chính

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính đang ngày càng cao do sự hình thành của nhiều doanh nghiệp trên thị trường. Mức lương của việc làm kế toán tài chính dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ tùy vào lĩnh vực khác nhau, tuyển dụng nhiều tại các khu vực TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,…

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính hiện nay

Kế toán tài chính có vai trò quan trọng trong việc thu thập, phân tích, đánh giá cung cấp dữ liệu tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác và đúng theo quy định pháp luật. Dựa vào dữ liệu thông tin tài chính, nhân viên tiến hành tổng hợp thành bảng báo cáo tài chính, báo cáo hiệu quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…

Theo trang Tạp chí điện tử Người đưa tin năm 2024, mỗi năm có trên 20.000 doanh nghiệp mới được thành lập, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí công việc, trong đó không thể thiếu kế toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, vị trí kế toán đều rất quan trọng và cần thiết. Do vậy, nhu cầu kế toán tài chính đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng.

Theo các trang tuyển dụng, có đến vài nghìn tin đăng tuyển kế toán tài chính ở nhiều ngành nghề như thực phẩm, đồ uống, may mặc, vật liệu xây dựng, ... Sau khi ra trường, bạn sẽ bắt đầu với vị trí nhân viên. Sau khi tích lũy kinh nghiệm dày dặn và đầy đủ, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng kế toán tài chính. Ngoài ra, bạn có thể chuyển sang các vị trí khác như kế toán quản trị, kế toán viên nội bộ, nhà quản lý rủi ro tài chính, nhà phân tích đầu tư, …

Có đến vài nghìn tin tuyển dụng kế toán tài chính ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán tài chính

Mức thu nhập bình quân của kế toán tài chính dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào vị trí công việc. Dưới đây là mức lương việc làm kế toán tài chính theo cấp bậc bạn có thể tham khảo.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán tài chính Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán tài chính 2.000.000 - 3.000.000 Nhân viên kế toán tài chính 7.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên kế toán tài chính 8.000.000 - 18.000.000 Phó phòng kế toán tài chính 15.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng kế toán tài chính 25.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán tài chính

Mức lương kế toán tài chính khá hấp dẫn đối với nhiều ứng viên, vậy công việc của kế toán tài chính cụ thể như thế nào? Dưới đây là chi tiết mô tả công việc của một nhân viên kế toán tài chính:

Ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo tài chính:

Thu thập hồ sơ và ghi nhận các hoạt động kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.

Lập chứng từ kế toán, ghi chép bút toán vào sổ nhật ký và tổng hợp vào sổ cái.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu.

Thu thập và phân tích dữ liệu tài chính:

Lập báo cáo phân tích tài chính để hỗ trợ lãnh đạo hiểu rõ tình hình doanh nghiệp.

Cố vấn rủi ro tài chính liên quan đến các phương án kinh doanh và đầu tư.

Hỗ trợ kiểm toán báo cáo tài chính:

Làm việc với kiểm toán viên để cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan.

Đảm bảo báo cáo tài chính được kiểm toán nộp đúng thời hạn cho cơ quan chức năng.

Lập báo cáo thuế: Kiêm nhiệm lập báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc theo yêu cầu phát sinh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xây dựng ngân sách: Dựa trên mục tiêu và kế hoạch kinh doanh để ước tính chi phí và doanh thu của doanh nghiệp.

Các công việc khác:

Theo dõi giao dịch tài chính, phát hiện và xử lý sai lệch kịp thời.

Phân tích phương án đầu tư, dự báo rủi ro tài chính tiềm năng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính.

Công việc của kế toán tài chính gồm ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, thu thập và phân tích dữ liệu tài chính, lập báo cáo thuế, xây dựng ngân sách

4. Các lĩnh vực ngành nghề tuyển việc làm kế toán tài chính

Kế toán tài chính là vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Dưới đây là một số lĩnh vực tuyển việc làm kế toán tài chính, mời bạn cùng theo dõi.

Tài chính - ngân hàng: Kế toán tài chính - ngân hàng có vai trò trong việc lập hồ sơ vay vốn, xử lý và lưu trữ chứng từ phát sinh, cũng như luân chuyển hồ sơ tín dụng, tài sản và giải ngân với ngân hàng. Đồng thời, kế toán theo dõi khoản vay, lập báo cáo tín dụng, kiểm tra hóa đơn, kê khai thuế và quản lý dữ liệu tài chính.

Ngành hóa chất, dược phẩm: Kế toán tài chính ngành hóa chất, dược phẩm có vai trò lập báo cáo tài chính định kỳ, kế toán thuế, tiền lương và các khoản trích theo quy định. Công việc bao gồm theo dõi công nợ, thẩm định hồ sơ mua sắm, cân đối nguồn lực tài chính, và lập các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh.

Ngành chế biến gỗ, nội thất: Kế toán tài chính có vai trò trong việc thiết kế quy trình tài chính, triển khai công nghệ mới và đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực ngành. Công việc bao gồm phân tích, cải thiện quy trình, tự động hóa nghiệp vụ tài chính, quản lý dự án chuyển đổi, thực hiện phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết công, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Ngành thực phẩm, đồ uống: Kế toán tài chính thực phẩm, đồ uống có vai trò trong việc báo cáo, phân tích hiệu suất tài chính hàng tháng/quý/năm, lập dự báo chi phí. Đồng thời, kế toán chịu trách nhiệm quản lý các chỉ số hiệu suất, chuẩn hóa quy trình giá thành sản phẩm, theo dõi hiệu quả hoạt động nhà máy và cung cấp phân tích chiến lược nhằm hỗ trợ các quyết định quản lý cấp cao.

Ngành công nghệ thông tin: Kế toán tài chính đảm nhận việc quản lý chứng từ dự án, lập hóa đơn VAT, theo dõi công nợ và hỗ trợ quy trình thanh toán với nhà cung cấp. Ngoài ra, họ còn lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị và hỗ trợ kế toán trưởng trong điều phối công việc nội bộ.

Ngành may mặc và giày da: Kế toán tài chính có trách nhiệm trong việc lập hóa đơn, theo dõi thanh toán giữa khách hàng, công ty và nhà máy, cũng như quản lý chứng từ xuất hàng. Ngoài ra, họ quản lý vốn, lập kế hoạch thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng, mở LC, theo dõi tài sản, hỗ trợ kế toán trưởng trong các giao dịch ngân hàng và các nhiệm vụ khác được phân công.

Ngành vật liệu xây dựng: Kế toán tài chính vật liệu xây dựng có vai trò trong việc lập ngân sách, kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư. Kế toán lập báo cáo quản trị, phân tích kết quả kinh doanh, quản lý hợp đồng vay vốn và theo dõi các dự án đầu tư xây dựng.

Ngành nông nghiệp, thủy sản: Kế toán tài chính ngành nông nghiệp, thủy sản có vai trò trong việc kiểm soát tài chính và quản lý chi phí sản xuất. Kế toán thực hiện báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng hàng ngày để hỗ trợ Trưởng phòng theo dõi kế hoạch thu chi, cũng như kiểm tra, thực hiện thủ tục thanh toán chứng từ từ các bộ phận khác.

Ngành điện tử, linh kiện: Kế toán tài chính trong ngành điện tử và linh kiện đóng vai trò trong việc kiểm soát phiếu thu chi, theo dõi hàng hóa, chứng từ thanh toán, đồng thời quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp. Ngoài ra, họ nhập hóa đơn GTGT, thực hiện các nghiệp vụ thu tiền và lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp. Kế toán cũng phải hạch toán các nghiệp vụ tài chính, đảm bảo việc thanh toán đúng hạn cho các khoản công nợ, lãi vay.

Ngành năng lượng: Kế toán tài chính có vai trò trong việc xây dựng, triển khai hệ thống ERP, lập các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Họ thực hiện kiểm tra, kê khai thuế theo định kỳ, làm việc với các cơ quan chức năng như thuế, ngân hàng, và bảo hiểm. Ngoài ra, họ tham gia vào phát triển, duy trì tự động hóa hệ thống báo cáo, đồng thời xử lý thông tin phản hồi từ các cơ quan chức năng.

Ngành công nghiệp khai khoáng: Kế toán tài chính đảm nhận vai trò trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu sản xuất từ các bộ phận liên quan như sản xuất, kho và kỹ thuật. Họ có trách nhiệm lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên, bao gồm báo cáo sản lượng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, báo cáo năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm, cũng như báo cáo chi phí sản xuất.

Tuyển dụng kế toán tài chính trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

5. Hình thức làm việc của kế toán tài chính

Tuyển dụng kế toán tài chính với các hình thức khác nhau cho bạn ứng tuyển, dưới đây là hình thức tuyển kế toán tài chính phổ biến bạn có thể tham khảo.

5.1. Tuyển dụng kế toán tài chính làm full time (toàn thời gian)

Tuyển dụng kế toán tài chính Full time làm việc theo ca cố định, từ 8 tiếng/ngày. Công việc hằng ngày của kế toán tài chính là ghi chép, tổng hợp, lập báo cáo tài chính định kỳ, thu thập hồ sơ và ghi nhận các hoạt động kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, kế toán còn kiêm việc lập báo cáo phân tích tài chính để hỗ trợ lãnh đạo nắm bắt tình hình doanh nghiệp, xây dựng ngân sách dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty.

5.2. Tuyển dụng kế toán tài chính làm part time

Tuyển dụng kế toán tài chính part time đa phần dành cho vị trí thực tập sinh, ứng viên có thể sắp xếp thời gian phù hợp để làm việc nhưng vẫn đảm bảo đủ số lượng ngày làm việc nhà tuyển dụng yêu cầu.

Công việc của nhân viên kế toán tài chính part time thường đơn giản hơn, bao gồm kiểm tra tài khoản ghi sổ, thu thập và nhập dữ liệu vào phần mềm, cũng như đối chiếu số liệu với hóa đơn và chứng từ. Thực tập sinh còn xử lý hồ sơ kế toán, học cách lập báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính, đồng thời rà soát chi phí và cập nhật thông tin lên phần mềm.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán tài chính nhiều nhất

Sự đa dạng của các ngành nghề tuyển dụng kế toán tài chính với mức lương hấp dẫn, việc làm này tập trung tuyển dụng nhiều ở khu vực nào? Dưới đây là các khu vực tuyển kế toán tài chính nhiều nhất.

6.1. Tuyển dụng kế toán tài chính TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn, dẫn đến nhu cầu cao về nhân lực kế toán tài chính, với vài nghìn tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, dược phẩm, nội thất, chế biến gỗ, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, năng lượng.

Mức lương dao động cho việc làm này dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại TP.HCM nhiều ở quận 1, quận 7, quận 3, thành phố Thủ Đức, Tân Bình.

Khu vực tuyển dụng kế toán tài chính nhiều ở quận 1, quận 7, quận 3, thành phố Thủ Đức, Tân Bình

6.2. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và tổ chức tài chính, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính cao, với vài nghìn tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, dược phẩm, nội thất, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, điện tử, linh kiện, năng lượng.

Mức lương dao động dành cho việc làm này từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hà Nội tập trung nhiều ở quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân.

6.3. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực phát triển kinh tế lớn tại miền Trung, với sự gia tăng của các doanh nghiệp khởi nghiệp và vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính là điều cần thiết. Theo các trang tuyển dụng, có hơn vài trăm tin đăng tuyển kế toán tài chính ở các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, thủy sản, điện tử, linh kiện.

Mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở quận Liên Chiểu, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

6.4. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Bình Dương

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại Bình Dương, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính rất quan trọng cho doanh nghiệp. Theo các trang tuyển dụng, có hơn vài trăm tin đăng tuyển kế toán tài chính ở các lĩnh vực dược phẩm, nội thất, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, năng lượng.

Mức lương cho việc làm kế toán sản xuất dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Bình Dương tập trung nhiều ở thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.

6.5. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Quảng Ninh

Quảng Ninh, đang có tốc độ tăng trưởng cao và là vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc, nổi bật với ngành khai thác khoáng sản, vì vậy, việc tuyển dụng kế toán tài chính đang được doanh nghiệp quan tâm. Theo các trang tuyển dụng, có đến vài chục tin đăng tuyển ở các lĩnh vực may mặc, điện tử, linh kiện, năng lượng, khai khoáng.

Mức lương dao động cho vị trí kế toán sản xuất từ 6.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh tập trung nhiều ở huyện Hải Hà, Vân Đồn, thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí.

Khu vực tuyển kế toán tài chính nhiều nhất tại huyện Hải Hà, Vân Đồn, thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí

6.6. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh công nghiệp phát triển nhanh chóng, có hệ thống khu công nghiệp lớn, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính tăng với vài trăm tin tuyển dụng. Lĩnh vực được tuyển dụng nhiều ở Đồng Nai bao gồm: Dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, vật liệu xây dựng, khai khoáng, với mức lương dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai tập trung nhiều ở thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom, Tân Phú, Vĩnh Cửu.

6.7. Tuyển dụng kế toán tài chính tại Bắc Ninh

Bắc Ninh có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp FDI, vì vậy đẩy mạnh việc tuyển dụng kế toán sản xuất là điều quan trọng. Theo các trang việc làm, có vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng ở các lĩnh vực vật liệu xây dựng, điện tử, linh kiện. Mức lương dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh tập trung nhiều ở thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, thị xã Quế Võ, huyện Tiên Du, Yên Phong.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán tài chính

Nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính với nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau, cùng với đó là mức lương hấp dẫn, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu gì của nhà tuyển dụng để làm tốt công việc kế toán tài chính? Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản mà bạn cần biết:

Kỹ năng chuyên môn:

Ứng viên cần có bằng Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính - Ngân hàng.

Kiến thức về thuế: Nắm vững quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế liên quan.

Kiến thức về tài chính: Am hiểu các khái niệm tài chính cơ bản như phân tích tài chính, quản lý rủi ro và đầu tư.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Fast Accounting và Fast Accounting Online.

Kiến thức về kế toán: Hiểu rõ các nguyên tắc, quy trình và phương pháp kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS).

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề tài chính một cách hiệu quả.

Kỹ năng phân tích: Phân tích dữ liệu tài chính một cách logic và khoa học để đưa ra đánh giá chính xác.

Kỹ năng tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành để cập nhật kiến thức và theo kịp xu hướng ngành.

Kỹ năng làm việc nhóm: Ứng viên cần biết phối hợp và hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm, phòng ban để hoàn thành tốt công việc.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản để truyền đạt thông tin tài chính một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Kỹ năng tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel, và PowerPoint.

Kỹ năng bổ trợ:

Tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, bảo mật thông tin và tuân thủ quy định pháp luật.

Kỹ năng tư duy phản biện: Đánh giá thông tin một cách khách quan và logic để đưa ra nhận định chính xác.

Kỹ năng cập nhật kiến thức: Liên tục cập nhật các quy định mới về kế toán, thuế và kiến thức chuyên môn.

Tuyển kế toán tài chính yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Ngân hàng

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều biến động và đầy thách thức, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập ngày càng lớn dẫn tới nhu cầu tuyển dụng kế toán tài chính gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn có kiến thức, bằng cấp, kỹ năng về kế toán tài chính, đây là cơ hội để bạn có một việc làm ổn định với mức thu nhập hấp dẫn.