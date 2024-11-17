Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính

1. Phân tích tài chính:

- Thực hiện lập và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính bao gồm kế hoạch dòng tiền, kế hoạch doanh thu lợi nhuận đảm bảo phù hợp, kịp thời, góp phần quản lý được các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra;

- Phân tích doanh thu và chi phí: Xem xét các báo cáo doanh thu và chi phí hàng tháng để xác định các xu hướng và cơ hội cải thiện.

- Phân tích lợi nhuận: Đánh giá lợi nhuận của các sản phẩm và dịch vụ công nghệ, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.

- Phân tích hiệu quả đầu tư (ROI): Đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư công nghệ, đưa ra các khuyến nghị dựa trên ROI.

2. Lập kế hoạch và dự báo tài chính:

- Dự báo doanh thu: Sử dụng các mô hình tài chính để dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường.

- Lập kế hoạch ngân sách: Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng ngân sách hàng năm, theo dõi và điều chỉnh ngân sách khi cần thiết.

- Dự báo dòng tiền: Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản của công ty.

3. Quản lý dòng tiền

- Theo dõi dòng tiền: Theo dõi dòng tiền hàng ngày để đảm bảo khả năng thanh khoản của công ty.

- Quản lý nợ và vốn: Quản lý các khoản nợ và vốn của công ty, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả

4. Quản lý rủi ro tài chính, báo cáo tài chính

5. Thực hiện các công việc khác của trưởng BP phân công

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành công nghệ.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng anh

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Thành thạo các phần mềm tài chính và kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 20 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập từ 18 – 25tr/tháng

Tổng thu nhập từ 18 – 25

Du lịch: 2 lần/năm( trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Chế độ tăng lương theo quý 3 tháng 1 lần

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

