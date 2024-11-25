Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý và chăm sóc các đối tác vốn, đầu tư của Công ty.

Báo cáo đánh giá đối tác vốn

Lập kế hoạch thanh toán gốc, lãi vay các ngân hàng và tổ chức tín dụng theo quý, tháng

Lập phương án kinh doanh tháng cho từng ngân hàng

Lập Kế hoạch hồ sơ giải ngân cho bộ phận kế toán theo tháng

Chuẩn bị hồ sơ trình hạn mức ngân hàng

Làm hồ sơ vay vốn, mở LC

Quản lý hồ sơ/chứng thư/biên bản định giá của các tài sản đảm bảo

Theo dõi tài sản bảo đảm các ngân hàng

Hỗ trợ kế toán trưởng đi giao dịch với Ngân hàng: Kiểm tra định kỳ, Khảo sát dự án/tài sản phục vụ thẩm định giá...

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 26 – 35 tuổi

Kinh nghiệm Từ 3 năm với các vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các ngân hàng

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán - Ngân hàng

Hiểu biết hoạt động của ngân hàng và các hoạt động của thị trường vốn và tài chính kế toán doanh nghiệp

Kỹ năng thuyết phục đối tác (ưu thế)

Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.

Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...

Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin