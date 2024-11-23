Tuyển Kế toán tài chính FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, 10 Pham Van Bach, Cau Giay, Ha Noi, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện việc hỗ trợ bộ phận kinh doanh các mảng công việc liên quan đến hợp đồng, tài chính:

• Support sale liên quan đến công việc như: hợp đồng, báo giá, invoice...

• Contact với khách hàng qua mail, điện thoại

• Quản lý data nội bộ trên hệ thống, liên quan đến dữ liệu các khách hàng phụ trách.

• Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính)

• Tiếng Nhật: N2 (hoặc tương đương N2)

• Tiếng Anh: tương đương TOEIC 500+

• Kỹ năng giao tiếp, mindset service tốt

• Cẩn thận, tỷ mỷ, có trách nhiệm trong công việc.

• Cần có kỹ năng excel tốt, có tư duy logic, làm việc chỉn chu

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Bảo hiểm sức khỏe “FPT care” dành riêng cho nhân viên FPT.

• Khám sức khỏe hàng năm

• Kỳ nghỉ hè hàng năm: theo chính sách của công ty và bắt đầu từ tháng 5 hàng năm

• Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc

• Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện

• Nghỉ phép hàng năm, điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

