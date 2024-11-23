Tuyển Kế toán tài chính FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại FPT Software
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: FPT Tower, 10 Pham Van Bach, Cau Giay, Ha Noi, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện việc hỗ trợ bộ phận kinh doanh các mảng công việc liên quan đến hợp đồng, tài chính:
• Support sale liên quan đến công việc như: hợp đồng, báo giá, invoice...
• Contact với khách hàng qua mail, điện thoại
• Quản lý data nội bộ trên hệ thống, liên quan đến dữ liệu các khách hàng phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính)
• Tiếng Nhật: N2 (hoặc tương đương N2)
• Tiếng Anh: tương đương TOEIC 500+
• Kỹ năng giao tiếp, mindset service tốt
• Cẩn thận, tỷ mỷ, có trách nhiệm trong công việc.
• Cần có kỹ năng excel tốt, có tư duy logic, làm việc chỉn chu
Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì
• Bảo hiểm sức khỏe “FPT care” dành riêng cho nhân viên FPT.
• Khám sức khỏe hàng năm
• Kỳ nghỉ hè hàng năm: theo chính sách của công ty và bắt đầu từ tháng 5 hàng năm
• Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc
• Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện
• Nghỉ phép hàng năm, điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
