Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kế toán tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu rõ chính sách, quy trình phê duyệt, trình ký của Công ty
Hạch toán nghiệp vụ phát sinh ( Ngân hàng, Tiền mặt ...)
Xuất hóa đơn đầu ra
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ
Tìm hiểu, nắm bắt các chính sách, thông tư, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty
Thực hiện báo cáo theo nội dung phụ trách
Soạn thảo hồ sơ cho khách hàng ( Hợp đồng, Biên bản, Hợp đồng thu chi hộ,...)
Lập đốt soát hàng tháng/ theo phát sinh với khách hàng, đối tác
Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, phối hợp với Sale nhắc nợ định kỳ
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Kế toán, ngân hàng; ưu tiên ứng viên am hiểu thêm về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng
Khả năng tư duy nhanh nhạy về số liệu
Thành thạo Word, Excel, đã từng sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Khả năng quản lý thời gian
Khả năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen Funtime, Vé gửi xe free.
Thưởng Wow Award, Supper Funner hàng tháng/quý (giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc)
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 6 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

