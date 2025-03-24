Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Mức lương 400 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Thực hiện việc đánh giá hiệu quả dự án, quản lý tổng mức đầu tư, tổng chi phí và các chỉ tiêu tài chính

- Tìm kiếm các nguồn vốn từ các NH, tổ chức tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác

- Quản lý giải ngân nguồn vốn cho dự án

- Tham gia thẩm định tài chính của dự án đầu tư hoặc các dự án M&A

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tài chính trong việc thu xếp nguồn vốn, tài chính cho dự án đầu tư

- Kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư

- Có kinh nghiệm về định giá tài sản dự án

- Có kiến thức về Chứng khoán, trái phiếu, repo

- Nhanh nhẹ hoạt bát trong giao tiếp

- Ngoại hình cao >1,7m đối với nam, 1,6m đối với nữ

- Ưu tiên mức lương với người đã làm việc thu xếp vốn trong các dự án lớn

