Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Kế toán tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Thực hiện việc đánh giá hiệu quả dự án, quản lý tổng mức đầu tư, tổng chi phí và các chỉ tiêu tài chính
- Tìm kiếm các nguồn vốn từ các NH, tổ chức tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác
- Quản lý giải ngân nguồn vốn cho dự án
- Tham gia thẩm định tài chính của dự án đầu tư hoặc các dự án M&A

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tài chính trong việc thu xếp nguồn vốn, tài chính cho dự án đầu tư
- Kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư
- Có kinh nghiệm về định giá tài sản dự án
- Có kiến thức về Chứng khoán, trái phiếu, repo
- Nhanh nhẹ hoạt bát trong giao tiếp
- Ngoại hình cao >1,7m đối với nam, 1,6m đối với nữ
- Ưu tiên mức lương với người đã làm việc thu xếp vốn trong các dự án lớn

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Phụng Công, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất