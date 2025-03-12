Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
- Hồ Chí Minh: tòa nhà Sailing Tower 111A Pasteur, P Bến Nghé
Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
• Thực hiện các hoạt động kế toán hàng ngày và định kỳ liên quan đến hoạt động của giàn
khoan hoặc hợp đồng khoan được giao, bao gồm kiểm tra số liệu, nhập liệu và chuẩn hóa
dữ liệu tài chính.
• Theo dõi và kiểm soát các hồ sơ kế toán liên quan đến hoạt động của giàn, bao gồm quản
lý các sổ cái và báo cáo tài chính hàng tháng và các báo cáo thuế.
• Hỗ trợ trong việc đánh giá và cải thiện quy trình tài chính và kế toán của công ty.
Công việc cụ thể:
• Theo dõi và ghi nhận doanh thu, chi phí hoạt động giàn khoan được giao tại thị trường
trong và ngoài nước.
• Phát hóa đơn cho khách hàng và theo dõi tiến độ thanh toán của hợp đồng.
• Kiểm tra & xử lý thanh toán các hóa đơn hàng hóa dịch vụ đầu vào của nhà cung cấp.
• Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.
• Phối hợp kiểm kê kho vật tư cùng kế toán kho, phối hợp đóng kỳ cùng kế toán tổng hợp.
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính theo quy định và báo cáo riêng liên quan đến hoạt động
Giàn khoan được giao.
• Làm việc với NHNN và Tổng Công ty để xin hạn mức vốn và chi tiêu cho hoạt động giàn
khoan.
• Thực hiện kê khai và báo cáo thuế theo đúng quy định của luật pháp Vietnam và của
nước có hoạt động giàn khoan.
• Hỗ trợ công tác kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ và thanh kiểm tra của các cơ quan
nhà nước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
