Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)

Kế toán tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: tòa nhà Sailing Tower 111A Pasteur, P Bến Nghé

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
• Thực hiện các hoạt động kế toán hàng ngày và định kỳ liên quan đến hoạt động của giàn
khoan hoặc hợp đồng khoan được giao, bao gồm kiểm tra số liệu, nhập liệu và chuẩn hóa
dữ liệu tài chính.
• Theo dõi và kiểm soát các hồ sơ kế toán liên quan đến hoạt động của giàn, bao gồm quản
lý các sổ cái và báo cáo tài chính hàng tháng và các báo cáo thuế.
• Hỗ trợ trong việc đánh giá và cải thiện quy trình tài chính và kế toán của công ty.
Công việc cụ thể:
• Theo dõi và ghi nhận doanh thu, chi phí hoạt động giàn khoan được giao tại thị trường
trong và ngoài nước.
• Phát hóa đơn cho khách hàng và theo dõi tiến độ thanh toán của hợp đồng.
• Kiểm tra & xử lý thanh toán các hóa đơn hàng hóa dịch vụ đầu vào của nhà cung cấp.
• Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.
• Phối hợp kiểm kê kho vật tư cùng kế toán kho, phối hợp đóng kỳ cùng kế toán tổng hợp.
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính theo quy định và báo cáo riêng liên quan đến hoạt động
Giàn khoan được giao.
• Làm việc với NHNN và Tổng Công ty để xin hạn mức vốn và chi tiêu cho hoạt động giàn
khoan.
• Thực hiện kê khai và báo cáo thuế theo đúng quy định của luật pháp Vietnam và của
nước có hoạt động giàn khoan.
• Hỗ trợ công tác kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ và thanh kiểm tra của các cơ quan
nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)

Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3rd Floor, Sailing Tower, 111 A Pasteur, Dist. 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tai-chinh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job342809
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sao sáng tập đoàn
Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Sao sáng tập đoàn
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Kế toán tài chính Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Tuyển Kế toán tài chính Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sao sáng tập đoàn
Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Sao sáng tập đoàn
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Kế toán tài chính Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Tuyển Kế toán tài chính Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm