Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kế toán tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Kiểm tra tính chính xác của hạch toán trên phần mềm kế toán.
Kiểm tra và hỗ trợ Kế toán trưởng điều phối công việc của các thành viên trong phòng Tài chính Kế toán.
Lập Báo cáo tài chính cho công ty mẹ và thời gian sau đó có thể lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn.
Tham gia vào việc hệ thống hóa quy trình tài chính kế toán doanh nghiệp.
Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh tế, từ 23- 30 tuổi.
Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc kế toán/ kiểm toán, đã từng lập BCTC, từng làm trong những công ty kiểm toán lớn là một lợi thế.
Có hiểu biết/ kỹ năng research về luật Thuế và Kế toán.
Có tư duy logic, hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề.
Cực kỳ thông thạo với Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 18.000.000/tháng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực).
Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (từ 8:00 đến 17:30)
Thứ 7 (từ 8:00 đến 12h00)
Quyền lợi khác: Có cơ hội trở thành Phó phòng Tài chính-Kế toán sau 1 năm làm việc.
Cơ hội gia tăng mức thu nhập theo quy mô phát triển của công ty.
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và các chính sách về chế độ khác của công ty.
Được tham tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của công ty theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Euro Window - 27 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

