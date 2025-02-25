Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

+ Thực hiện các công tác Kế toán tài chính tại Công ty thành viên

+ Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính;

+ Thực hiện phân tích đánh giá các chi phí sản xuất kinh doanh Công ty;

+ Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, tài chính, quyết toán thuế theo quy định của Công ty;

+ Xây dựng, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty;

+ Báo cáo cho Ban Giám đốc: Kế toán - Tài chính, giá thành lãi lỗ, báo cáo thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế theo quy định;

+ Thiết lập, phối hợp và thực hiện cơ chế giám sát tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Lập, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch dòng tiền hàng tháng và thực hiện các chức năng tài chính khác theo yêu cầu;

+ Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu Tài chính kế toán;

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.