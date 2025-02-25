Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Sao sáng tập đoàn
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Sao sáng tập đoàn

Kế toán tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại Sao sáng tập đoàn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 55

- 57 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện các công tác Kế toán tài chính tại Công ty thành viên
+ Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính;
+ Thực hiện phân tích đánh giá các chi phí sản xuất kinh doanh Công ty;
+ Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, tài chính, quyết toán thuế theo quy định của Công ty;
+ Xây dựng, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty;
+ Báo cáo cho Ban Giám đốc: Kế toán - Tài chính, giá thành lãi lỗ, báo cáo thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế theo quy định;
+ Thiết lập, phối hợp và thực hiện cơ chế giám sát tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Lập, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch dòng tiền hàng tháng và thực hiện các chức năng tài chính khác theo yêu cầu;
+ Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu Tài chính kế toán;
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Sao sáng tập đoàn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sao sáng tập đoàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Sao sáng tập đoàn

Sao sáng tập đoàn

