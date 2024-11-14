Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Cj - Số 6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai trò & Trách nhiệm:

1.Kế toán thanh toán / Trợ lý tài chính:

Kiểm tra số dư ngân hàng và nhập doanh thu tiền mặt cửa hàng nộp hàng ngày;

Nhập chi thanh toán đồng thời reconcile công nợ với NCC;

Đối chiếu tiền ngân hàng về với hình thức thanh toán thẻ;

Nhập, đối chiếu số dư ngân hàng cuối tháng với sổ kế toán, đảm bảo tất cả giao dịch trên ngân hàng đã được ghi nhận;

Lấy sao kê ngân hàng cuối mỗi tháng;

Nhận và ghi nhận chi phí phát sinh của một số phòng ban;

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán;

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc;

Hỗ trợ lưu trữ hồ sơ chứng từ...

2. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của BOD;

Giữ bí mật thông tin liên quan đến số liệu kế toán của Công ty;

Luôn cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính/Kiểm toán;

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Làm việc ở các công ty bán lẻ, FnB là 1 lợi thế).

Có kiến thức chung về Hệ thống Kế toán Việt Nam & các sắc thuế, luật thuế hiện hành;

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung vào chi tiết, tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc;

Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin;

Kỹ năng giải quyết vấn đề;

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;

Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office), tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) cơ bản;

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;

Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;

Công tác phí;

Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;

Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);

Teambuilding, event;

Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group;

Các chế độ phúc lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin