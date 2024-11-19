Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Kế toán tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài chính Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 369b Nguyễn Trãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Lập và quản lý hồ sơ vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc cá nhân với tổng giá trị >100 tỷ VNĐ.
Phân tích, theo dõi và lập báo cáo ngân sách tài chính định kỳ (tháng, năm).
Xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách tại doanh nghiệp có >5 phòng ban và doanh thu >200 tỷ VNĐ/năm.
Phối hợp với các bộ phận để kiểm soát dòng tiền, lập báo cáo dòng tiền chi tiết.
Tham gia phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại cùng một đơn vị.
Kinh nghiệm quản lý hồ sơ vay vốn với quy mô >100 tỷ VNĐ.
Kinh nghiệm theo dõi, phân tích và lập báo cáo ngân sách tại doanh nghiệp >5 phòng ban và doanh thu >200 tỷ VNĐ/năm.
Kỹ năng phân tích tài chính tốt, sử dụng thành thạo Excel và phần mềm quản lý tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và xử lý dữ liệu xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Được đào tạo và cập nhật các kiến thức mới về kế toán và công nghệ thông tin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Đ. Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q1 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tai-chinh-thu-nhap-15-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job253116
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sao sáng tập đoàn
Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Sao sáng tập đoàn
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Kế toán tài chính Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Tuyển Kế toán tài chính Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sao sáng tập đoàn
Tuyển Kế toán tài chính Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Sao sáng tập đoàn
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Kế toán tài chính Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Tuyển Kế toán tài chính Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tài chính Công ty Cổ phần The One Digi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần The One Digi
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asia Ingredients Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài chính Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Petrovietnam Drilling And Well Services Corporation - Drilling Division ( CN Tổng Công Ty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí-xn Điều Hành Khoan)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm