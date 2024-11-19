Tuyển Kế toán tài chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 369b Nguyễn Trãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tài chính Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Lập và quản lý hồ sơ vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc cá nhân với tổng giá trị >100 tỷ VNĐ.

Phân tích, theo dõi và lập báo cáo ngân sách tài chính định kỳ (tháng, năm).

Xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách tại doanh nghiệp có >5 phòng ban và doanh thu >200 tỷ VNĐ/năm.

Phối hợp với các bộ phận để kiểm soát dòng tiền, lập báo cáo dòng tiền chi tiết.

Tham gia phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư.

Hỗ trợ các phòng ban trong việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán;

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại cùng một đơn vị.

Kinh nghiệm quản lý hồ sơ vay vốn với quy mô >100 tỷ VNĐ.

Kinh nghiệm theo dõi, phân tích và lập báo cáo ngân sách tại doanh nghiệp >5 phòng ban và doanh thu >200 tỷ VNĐ/năm.

Kỹ năng phân tích tài chính tốt, sử dụng thành thạo Excel và phần mềm quản lý tài chính.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và xử lý dữ liệu xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và cập nhật các kiến thức mới về kế toán và công nghệ thông tin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

