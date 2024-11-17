Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 278 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển đại lý, nhà phân phối...

Phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử

Phát triển bán hàng vào các siêu thị điện máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thích kinh doanh bán hàng

Có kinh nghiệm bán mặt hàng trên là lợi thế trúng tuyển

Có kinh nghiệm kinh doanh (kể cả mặt hàng khác) với các kênh bán hàng cũng là lợi thế trúng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn bao gồm lương cứng theo thỏa thuận cùng hoa hồng theo thành tích kinh doanh

Được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp

Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.

Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.

Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.