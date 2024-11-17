Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

Kinh doanh Horeca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 278 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển đại lý, nhà phân phối...
Phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử
Phát triển bán hàng vào các siêu thị điện máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thích kinh doanh bán hàng
Có kinh nghiệm bán mặt hàng trên là lợi thế trúng tuyển
Có kinh nghiệm kinh doanh (kể cả mặt hàng khác) với các kênh bán hàng cũng là lợi thế trúng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn bao gồm lương cứng theo thỏa thuận cùng hoa hồng theo thành tích kinh doanh
Được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.
Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.
Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

