Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận

- CTV chủ động tìm kiếm khách hàng, bán hàng qua các kênh trực tiếp và kênh online.

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách của Công ty Huyền Thoại Núi.

- Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của Huyền Thoại Núi.

- Đàm phán với Khách hàng, hỗ trợ Huyền Thoại Núi ký kết hợp đồng bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ với Khách hàng.

- Thường xuyên chăm sóc Khách hàng, nhận đơn hàng từ khách hàng và gửi cho Huyền Thoại Núi.

- Giải đáp thắc mắc, giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng.

- Đề xuất giải pháp hợp lý nhằm mang đến lợi ích cho Khách hàng, CTV và Công ty Huyền Thoại

Núi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.

- Yêu thích công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực bán cà phê.

- Khả năng làm việc độc lập.

- Khả năng đàm phán và tư vấn bán hàng.

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Để trở thành CTV chính thức của Công ty HTN, CTV sẽ có buổi chia sẻ, trao đổi công việc, phương thức hợp tác và ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty HTN.

Tại Công ty TNHH Huyền Thoại Núi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thoải mái về thời gian làm việc

- Hoa hồng, thưởng hấp dẫn trao đổi khi trao đổi công việc

- Nhiều cơ hội thăng tiến khi muốn trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

