Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

1. Xây dựng hệ thống quản lý cho toàn bộ chi nhánh của công ty.

- Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả các vị trí công việc

của khối vận hành hệ thống Acoustic Bar.

- Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh,..... cho các chi nhánh.

- Giám sát việc thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình đó đảm bảo phù hợp với quy

mô và văn hoá Công ty.

2. Quản lý vận hành hàng ngày.

- Giám sát toàn bộ quy trình vận hành từ khâu đón tiếp khách hàng, phục vụ, chất lượng âm thanh

và ánh sáng cho đến quy trình sửa chữa, bảo trì, vệ sinh các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng

cụ, vệ sinh sạch sẽ không gian bên trong chi nhánh: bàn ghế, quầy bar, sàn nhà, nhà vệ sinh,.....

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng luôn được duy trì: chất

lượng món ăn, thức uống, chất lượng phục vụ, chất lượng âm thanh,........

- Xử lý các tình huống phát sinh, bao gồm các khiếu nại của khách hàng hoặc các sự cố của các chi

nhánh trong hệ thống.

3. Quản lý nhân sự

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên như nhân viên phục vụ, bartender, bảo trì,...

- Theo dõi, giám sát lịch làm việc của nhân viên các chi nhánh để phân công công việc hợp lý đảm

bảo hiệu quả hoạt động.

- Động viên và tạo động lực cho nhân viên, duy trì môi trường làm việc tích cực.

4. Điều hành hoạt động kinh doanh

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần cho các chi nhánh.

- Tổ chức các buổi họp đột xuất/ định kỳ để theo dõi, triển khai hoạt động kinh doanh của các chi

nhánh.

- Chuẩn bị các báo cáo cho Giám Đốc theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

5. Quản lý tài chính và ngân sách.

- Lập và quản lý ngân sách vận hành hàng tháng, bao gồm chi phí lương, chi phí nguyên vật liệu,

chi phí bảo trì thiết bị,....

- Kiểm soát chi phí và tối ưu hoá nguồn lực để đảm bảo lợi nhuận.

- Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và tổ chức theo dõi, giám sát các báo cáo đó.

- Dự báo, lập ngân sách hàng năm, lập kế hoạch chi tiêu, phân tích phương sai, giải pháp khắc phục.

6. Phối hợp với các bộ phận khác

- Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng kế hoạch chương trình, sự kiện âm nhạc nhằm thu

hút khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên,

các chế độ chính sách nhằm tạo động lực và sự gắn bó cho nhân viên.

- Phối hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ, sản phẩm, trang thiết bị,... để đảm bảo về chất lượng,

tình trạng hoạt động tốt nhất.

7. Cải tiến chất lượng dịch vụ

- Thường xuyên thu thập phản hồi từ khách hàng để đưa ra những cải tiến, nâng cao trải nghiệm

dịch vụ.

- Nghiên cứu các xu hướng mới trong ngành giải trí và âm nhạc để tạo ra sự đổi mới và khác biệt

cho Acoustic Bar.

- Đánh giá và cải tiến các quy trình để tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động.

8. Đảm bảo tuân thủ quy định

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của chi nhánh luôn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật và tiêu

chuẩn của công ty.

- Đảm bảo tất cả nhân viên hiểu và tuân thủ các quy trình làm việc, tuân thủ vệ sinh an toàn thực

phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà hàng/ quán bar/ lounge hoặc các cơ sở giải trí tương tự.

Có năng lực thực thi triệt để.

Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo xuất sắc, có khả năng điều phối và phát triển đội ngũ nhân viên.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian tốt và chịu được áp lực cao, đặc biệt vào các thời điểm bận rộn.

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể tương tác chuyên nghiệp với khách hàng, nghệ sĩ và nhân viên.

Có khả năng tạo sự ảnh hưởng, uy tín, trách nhiệm và làm gương cho cấp dưới.

Có kiến thức cơ bản về hệ thống âm thanh, ánh sáng và các yếu tố liên quan đến chất lượng trải nghiệm âm nhạc là một điểm cộng.

Hiểu biết về cách tối ưu hoá chi phí và tăng doanh thu cho công ty thông qua các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Có thể làm việc vào buổi tối, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, tết.

Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng với công ty, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi về BHXH,BHYT, ngày nghỉ phép

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME

