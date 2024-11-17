Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

Kinh doanh Horeca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 04, Bạch Đằng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách bộ phận Sale và phối hợp với các bộ phận khác tại Nhà hàng để tiếp đón các tour đoàn
Khai thác, mở rộng mạng lưới khách tour đoàn theo chỉ tiêu doanh số hàng tháng của Ban Giám Đốc
Đề xuất và triển khai các chính sách, chương trình bán hàng nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh
Thu thập, đánh giá, phân tích thông tin thị trường
Lên kế hoạch định kỳ theo tháng, quý, năm và các dịp đặc biệt
Lập kế hoạch mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
Tổ chức, đào tạo, đánh giá đảm bảo ổn định nhân viên trong bộ phận sale
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ
Triển khai các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn hoặc ngành du lịch
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng
Sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Tiếng Hàn tốt là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý sự cố
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý đội nhóm và lập báo cáo
Tính cách: Hoạt ngôn, tháo vát, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận (khung từ 15tr-25tr)
Được phụ cấp bữa ăn ca
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng chế độ các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.
Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: số 08, đường TS15, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-sales-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job251069
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Kinh doanh Horeca ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Kinh doanh Horeca ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Huyền Thoại Núi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm