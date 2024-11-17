Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 04, Bạch Đằng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách bộ phận Sale và phối hợp với các bộ phận khác tại Nhà hàng để tiếp đón các tour đoàn

Khai thác, mở rộng mạng lưới khách tour đoàn theo chỉ tiêu doanh số hàng tháng của Ban Giám Đốc

Đề xuất và triển khai các chính sách, chương trình bán hàng nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh

Thu thập, đánh giá, phân tích thông tin thị trường

Lên kế hoạch định kỳ theo tháng, quý, năm và các dịp đặc biệt

Lập kế hoạch mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.

Tổ chức, đào tạo, đánh giá đảm bảo ổn định nhân viên trong bộ phận sale

Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ

Triển khai các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn hoặc ngành du lịch

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Tiếng Hàn tốt là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý sự cố

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý đội nhóm và lập báo cáo

Tính cách: Hoạt ngôn, tháo vát, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận (khung từ 15tr-25tr)

Được phụ cấp bữa ăn ca

Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được hưởng chế độ các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.

Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

