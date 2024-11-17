Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
- Đà Nẵng: Số 04, Bạch Đằng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách bộ phận Sale và phối hợp với các bộ phận khác tại Nhà hàng để tiếp đón các tour đoàn
Khai thác, mở rộng mạng lưới khách tour đoàn theo chỉ tiêu doanh số hàng tháng của Ban Giám Đốc
Đề xuất và triển khai các chính sách, chương trình bán hàng nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh
Thu thập, đánh giá, phân tích thông tin thị trường
Lên kế hoạch định kỳ theo tháng, quý, năm và các dịp đặc biệt
Lập kế hoạch mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
Tổ chức, đào tạo, đánh giá đảm bảo ổn định nhân viên trong bộ phận sale
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ
Triển khai các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn hoặc ngành du lịch
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng
Sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Tiếng Hàn tốt là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý sự cố
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý đội nhóm và lập báo cáo
Tính cách: Hoạt ngôn, tháo vát, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được phụ cấp bữa ăn ca
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng chế độ các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.
Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Gắn bó lâu dài với Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
