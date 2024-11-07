Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kinh doanh Horeca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 đường 33 Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Khảo sát và lập danh sách khách hàng (hệ thống khách sạn, trường học, căn tin..) không giới hạn khách hàng tại các chi nhánh của công ty.
- Thương thảo và ký kết hợp đồng, chốt đơn hàng, theo dõi tình trạng vận hành đối với các khách hàng
- Kết hợp với các bộ phận liên quan nhằm chăm sóc và xử lý các yêu cầu và các vấn đề phát sinh có thể xảy đến khách hàng
- Duy trì mối quan hệ tốt đối với tất cả các khách hàng nhằm phát triển và tăng trưởng doanh số.
- Tổng kết đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo cho cấp trên về chính sách bán hàng phù hợp để phát triển tối đa doanh số

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc nữ độ tuổi 22 tới 40, có laptop và xe đi lại
- Có kiến thức và kinh nghiệm trong mảng kinh doanh thực phẩm kênh HORECA, có hiểu biết về ngành trái cây tươi và rau củ quả là lợi thế, chấp nhận không kinh nghiệm đào tạo từ đầu
- Năng nổ, làm việc với tính trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực về doanh số bán hàng.
- Có kỹ năng bán hàng, tìm kiếm & chăm sóc khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục khách hàng tốt và có mối quan hệ rộng.
- Có kinh nghiệm và mối quan hệ với các Đầu bếp trưởng, nhân viên thu mua tại các khách sạn, nhà hàng và chủ các quán ăn là một lợi thế
- Biết lập kế hoạch và báo cáo cho cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: Giờ hành chính 9h-18h
- Tổng thu nhập: 8-15 tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản + phụ cấp + % KPI)
- Làm việc với các đối tượng khách hàng cao cấp là một cơ hội để bạn nâng cao kỹ năng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

